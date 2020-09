Îngrijorător! TREI CAZURI DE COVID la echipa de handbal

Veste deloc bună pentru SCM Râmnicu Vâlcea cu numai 48 de ore înaintea importantului meci de handbal pe care echipa noastră îl are programat sâmbătă, pe teren propriu, contra danezelor de la Odense. Două jucătoare și un oficial au fost confirmați ca fiind infectați cu Coronavirus, iată, la numai câteva zile de la revenirea din Franța, acolo unde, sâmbătă, echipa noastră a avut meci în prima etapă a grupelor Ligii Campionilor. Kristina „Kiki” Liscevic și Mireya Gonzalez sunt handbalistele care au fost confirmate ca purtătoare ale acestui virus în urma testelor pe care întregul lot al echipei râmnicene le efectuează cu regularitate. Pe lângă cele două jucătoare, astăzi, 17 septembrie, a fost confirmat ca fiind infectat și antrenorul secund, Goran Kurteș.

Deocamdată, nu există vreo informație care să indice că meciul dintre SCM și Odense nu s-ar mai disputa. Însă, în eventualitatea în care Direcția de Sănătate Publică a Județului Vâlcea va considera că este vorba despre un focar de infecție, toate jucătoarele echipei de handbal ar putea intra în carantină, iar partida nu ar mai avea loc. Însă, repetăm, la această oră este vorba doar despre ipoteze, fără a putea avea informații precise în acest sens.

„Luni, echipa a avut zi de pauză după întoarcerea din Franța. Marți, fetele (n. red. Kiki Liscevic și Mireya Gonzalez) au venit la mine și mi-au spus că nu mai au miros. Imediat am mers cu ele și le-am testat, au fost izolate, iar echipa a renunțat la antrenamentele de miercuri. Fetele au purtat mască pe drum, în aeroport, în avion, la hotel. Tot timpul se dezinfectează. Noi, la Râmnicu Vâlcea, de la începutul lunii august, am făcut 10 teste COVID de persoană și până acum nu am avut niciun test pozitiv. Am făcut testări înainte de Final Fourul Cupei României, înainte de plecarea la Brest”, a declarat, astăzi, pentru Gazeta Sporturilor, Florin Verigeanu – președintele secției de handbal a SCM Râmnicu Vâlcea.