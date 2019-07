Incendiu la o locomotivă, in Halta CF Ionești

Advertisements

UPDATE: călătorii au găsit alte mijloace de transport pentru a ajunge la destinație. Cauza probabilă: frecare la angrenaje: in mișcare (roata).

Cu puțin timp in urmă, pompierii militari au fost solicitați să intervină la un incendiu izbucnit la o locomotivă tren personal 2072, Podul Olt – Piatra Olt, in Halta CF Ionești. Este vorba despre un tren pentru transport persoane (locomotivă și două vagoane), focul fiind in interiorul locomotivei, arzând mocnit. Intervin două echipaje de stingere și un echipaj SMURD. In interiorul trenului se aflau aproximativ 20 de persoane care nu au intâmpinat probleme.