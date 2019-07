Încă o şcoală din Râmnic va fi modernizată cu bani europeni

Advertisements

În data de 8 iulie, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia şi Autoritatea de Management pentru Pogramul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice au semnat Contractul de Finanţare pentru obiectivul ”Lucrări de reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Gimnazială nr. 13”, în valoare totală de 5.080.317,96 lei, din care 4.978.711,60 lei finanţare nerambursabilă. Lucrările urmează a fi derulate atât la clădirea şcolii – modernizarea şi dotarea sălilor de clasă şi a laboratoarelor de chimie, IT, fonic şi biologie, montarea unei instalaţii de climatizare, extinderea reţelei de internet (wireless), înlocuirea şi modernizarea sistemului de supraveghere video, amenajarea unor săli pentru învăţământul ”step by step” şi modernizarea şi dotarea sălii de mese – cât şi la sala de sport – urmând să fie înlocuite suprafaţa de joc, instalaţia de iluminat, cea termică, uşile şi ferestrele, totodată avându-se în vedere şi dotarea cu panouri de baschet mobile, set de volei, porţi de handbal, spaliere, saltele etc. Proiectul are în vedere şi amenajări exterioare, respectiv refacerea aleilor şi a pavajelor în curtea şcolii, a spaţiilor verzi, amenajarea unui teren de sport cu suprafaţă sintetică, dar şi facilităţi pentru colectarea selectivă a deşeurilor. Cu acest proiect, municipiul are asigurată finanţarea europeană pentru patru investiţii de modernizare a unor clădiri şcolare, celelalte vizând reabilitarea termică a Colegiul Naţional de Informatică ”Matei Basarab”, a Şcolii Gimnaziale ”I.G. Duca” şi a internatului şi cantinei Colegiului Naţional ”Mircea cel Bătrân”.