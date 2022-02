ÎNCĂ O ȘANSĂ pentru Ilinca să fie declarat Tezaur Uman Viu

Celebrul opincar vâlcean ar putea să i se alăture olarului Sorin Giubega pe lista ultra-selectă a vâlcenilor care au primit acest statut extraordinar

Ministerul Culturii anunță lansarea celei de-a X-a sesiuni de depunere a dosarelor de candidatură pentru obţinerea titlului de TEZAUR UMAN VIU, începând de marți, 15 februarie 2022.

„Dosarele de candidatură vor fi întocmite în concordanță cu precizările din Regulament şi pot fi transmise, atât electronic, la adresa de e-mail: cnspci@cultura.ro cât și letric, până la data de 31 martie 2022 (data poştei – în cazul trimiterii sau, în cazul depunerii personale, data primirii la Registratura Ministerului Culturii), la sediul Ministerului Culturii din B-dul Unirii nr. 22, 030833, sector 3, București, Serviciul Patrimoniu Mobil și Imaterial, în atenția doamnei dr. Beatrice Todireanu, secretar al Comisiei Naționale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial.

Verificarea integralității și eligibilității dosarelor de candidatură se va face în intervalul 1 – 15 aprilie 2022, iar evaluarea dosarelor de candidatură de către Comisia Națională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial va avea loc în perioada 16 aprilie – 30 iunie, anul curent. Rezultatul final va fi publicat pe site-ul Ministerului Culturii în data de 14 iulie 2022.

Titlul de TEZAUR UMAN VIU este titlul onorific ce poate fi conferit acelor persoane care sunt recunoscute de către comunitate drept păstrătoare, purtătoare, creatoare şi transmiţătoare de elemente ale unui domeniu al patrimoniului cultural imaterial, în forma şi cu mijloacele tradiţionale nealterate. Titlul de TEZAUR UMAN VIU este viager, personal şi netransmisibil şi se acordă de către Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial (CNSPCI). În momentul depunerii dosarului, candidatul trebuie să aibă o experiență de minim 25 de ani în domeniu. Nu pot candida persoane care au urmat o formă de învăţământ teoretic, vocaţional și tehnologic. Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial poate acorda anual un număr de maximum 15 titluri de TEZAUR UMAN VIU, iar decizia Comisiei nu poate fi supusă procedurii de contestație.

Persoana candidată la titlul de TEZAUR UMAN VIU trebuie să îndeplinească, simultan, calităţile de purtător, păstrător, creator de patrimoniu cultural imaterial şi performer capabil să transmită modele culturale tradiţionale, să fie recunoscută atât de comunitatea de purtători, cât şi de comunitatea știinţifică, să facă dovada caracterului excepţional al performării în domeniul pentru care se depune candidatura și să aplice într-un singur domeniu din cele prevăzute în Regulament. Dosarele de candidatură NU se returnează”, reiese din anunțul oficial al Ministerului Culturii.

Ce spune Ilinca despre respingerea dosarului?

Alexandru Ilinca, figură inconfundabilă în peisajul cultural național, a mai încercat în urmă cu câțiva ani să câștige acest titlu. După refuzul Ministerului Culturii, acesta declara presei locale:

„Am vrut să sesizez neregulile, care s-au petrecut anul trecut, direct la UNESCO, fapt ce a ajuns la urechile celor vizați care mi-au transmis prin terți să mai am răbdare până la următoarea sesiune, cea din acest an. Așa că am făcut din nou dosarul, mai ales că în 2019 am avut o serie de activități și am primit o serie de aprecieri și distincții. Printre acestea sunt și cele venite din partea Arhiepiscopiei Râmnicului – o cruce pentru păstrarea tradiției, a Primăriei, Prefecturii, vreo patru-cinci distincții mai mari. Mi s-a și atras atenția la un moment dat că aduc acuze nefondate. Doar că îmi bazez spusele pe documente”.