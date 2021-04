Încă o controversă: SUNT MĂSLUITE DATELE VACCINĂRII?

„Solidaritatea sanitară” atrage atenția că datele privind lucrătorii din sănătate vaccinați împotriva SARS-CoV-2 conțin numeroase erori

Într-un comunicat de presă oficial, sindicaliștii din sănătate subliniază: „Luând în considerare datele publicate de către autorități privind nivelul vaccinării lucrătorilor din sănătate, Federația „Solidaritatea Sanitară” atrage atenția asupra riscului ca aceste date să fie eronate, solicitând comunicarea transparentă a tuturor informațiilor.

Indicăm în continuare capetele de dovezi care justifică discuția despre erori în datele publice:

(1) Informațiile existente pe Platforma de monitorizare a impactului pandemiei COVID-19 asupra lucrătorilor din sănătate: https://covid.solidaritatea-sanitara.ro/vaccinari-salariat…/. Aceste informații au fost culese în baza răspunsurilor primite în mod oficial de la unități sanitare care totalizează un număr de 117.927 lucrători (respectiv 58,964% din totalul lucrătorilor din sănătate). Pentru acești salariați ponderea vaccinării este de 43,42% din total.

Precizare: Culegerea datelor pe această platformă a început după finalizarea primei etape de vaccinare, lucrătorii din sănătate făcând parte din această categorie. Unitățile sanitare care au răspuns în prima etapă la solicitările noastre de informații pot să înregistreze o creștere a ponderii personalului vaccinat. (Chiar dacă raportându-ne la declarațiile oficiale, așa cum sunt indicate la punctul 3 al aceste comunicări, am putea considera că nu există o astfel de creștere, în baza datelor pe care le deținem estimă o creștere de cca. 5 puncte procentuale. Această estimare ne-ar situa în continuare cu o pondere a lucrătorilor din sănătate vaccinați de sub 50%.) Pentru a asigura transparența informațiilor publică pentru fiecare unitate sanitară data la care a transmis informațiile. Între categoriile de personal diferența maximă este de 15 puncte procentuale.

(2) Datele obținute în urma cercetării privind vaccinarea lucrătorilor din sănătate, desfășurată de Centrul de Cercetare și Dezvoltare Socială „Solidaritatea” (studiu în curs de finalizare și publicare). Culegerea informațiilor a fost finalizată în data 12.04.2021, la chestionar răspunzând un număr de 1875 de lucrători din sănătate. Aceste date indică o pondere a lucrătorilor nevaccinați (din cei care au răspuns la întrebările din chestionar) de cca. 24% (în condițiile în care trebuie să luăm în considerare o disponibilitate mai redusă de a răspunde din partea lucrătorilor nevaccinați).

(3) Incoerența declarațiilor oficiale în timp:

În data de 16.02.2021 pe pagina RO vaccinare au fost publicate următoarele informații: „Din cele aproximativ 250.000 de persoane eligibile, până în data de 14 februarie 2021 au fost vaccinate cu ambele doze de vaccin 89.96% dintre acestea (98.84% cu o doză).”

Marți, 13.04.2021 (la aproape două luni distanță) aceiași oficiali au făcut următoarea declarație: „Luând în considerare raportările curente privind personalul din sectorul sanitar aferent anului 2019 de la INS proporția vaccinaților din etapa 1 este de 89,2%.” (https://www.facebook.com/watch/live/?v=174729594157636&ref=watch_permalink min. 13:50- 14:50). Cu alte cuvinte, conform datelor oficiale în mod ciudat ponderea lucrătorilor din sănătate vaccinați a scăzut în loc să crească.

(4) Incoerența datelor oficiale raportat la momentul actual: Strategia de vaccinare indică faptul că fac parte din etapa nr. 1 toți lucrătorii din sectorul sănătate și sectorul asistență socială, la care se adaugă câteva categorii de salariați din alte sectoare și câteva categorii de studenți/elevi. În baza comunicării oficiale din data de 13.04.2021 reținem totalul lucrătorilor vaccinați cu două doze din etapa 1 de 261.435 și indicația de raportare la datele INS din anul 2019.

Solicităm public intervenția Ministerului Sănătății în clarificarea acestei situații, respectiv în colectarea completă și corectă a datelor privind vaccinarea lucrătorilor din sănătate și publicarea lor. Colectarea datelor trebuie să fie urmată de o campanie adecvată care să aibă ca scop creșterea ponderii lucrătorilor din sănătate la cca. 90% (adică la nivelul pe care autoritățile au anunțat că deja l-ar fi atins)”.