Înaintea partidei din Macedonia, TRICOLORELE S-AU «ANTRENAT» ÎN BUCĂTĂRIE!

Handbalistele naționalei României au profitat din plin de ziua liberă primită după victoria la 11 goluri în fața Macedoniei, joc ce a contat pentru manșa tur a barajului pentru calificarea la Mondialul din decembrie. Cristina Neagu și colegele s-au relaxat activ în bucătăria unuia dintre restaurantele unui cunoscut hotel de București. Pentru că și-au dorit să „prindă” cât mai multe din tainele artei culinare, handbalistele au avut parte de o lecție de cooking de la Chef Nicolae Lică, iar tot ce au învățat în cele două ore petrecute au pus în practică, asigurându-și, astfel, cina.

Handbalistele au fost împărțite în mai multe grupe, fiecare ocupându-se de o anumită parte a meniului. Fetele au pregătit sushi, tartar de somon, steak de vită cu garnitură de cartofi dulci, paste făcute în casă, dar și două feluri de desert.

„Ne-am chinuit ore bune până să găsim ce fel de activitate să pregătim pentru team building-ul de azi. În cele din urmă, am ajuns la această variantă cu gătitul și toate am fost super încântate. Unele dintre fete chiar se pricep foarte. Eu o oră am curățat și tăiat cartofi dulci! A fost mai greu în bucătărie decât la antrenament. La fiecare acțiune a naționalei noi obișnuim să facem astfel de activități. Contează foarte mult cum ne înțelegem și cum relaționăm în afara terenului”, a declarat Cristina Laslo, componentă a echipei naționale de handbal a României.

„Pentru noi a fost o adevărată plăcere să le avem pe fete în bucătărie. Chiar am avut emoții mari. Ele s-au descurcat de minune, au pus în practică tot ce le-am explicat. Dacă aș putea, le-aș opri pe toate să facem echipă în bucătărie”, a mărturisit Chef Nicolae Lică.

La finalul orelor de gătit, handbalistele au realizat și platingul preparatelor și i-au surprins pe cei din staff-ul tehnic al primei reprezentative atât cu gustul cinei, cât și cu felul în care au arătat creațiile lor.



Miercuri joacă în Macedonia

Pentru fetele noastre urmează miercuri, 21 aprilie, la Skopje, meciul retur cu Macedonia de Nord. Partida din deplasare pleacă de la avantajul de 11 goluri (33-22) obținut de tricolore sâmbătă, în Sala Dinamo din București. Campionatul Mondial din 2021 se va desfășura în luna decembrie (2-19), în Spania și va reuni 32 de reprezentative. România are singura națională din lume care a participat la toate edițiile Campionatelor Mondiale.

• Sursă foto și text: SPORTSNET GROUP