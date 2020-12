În Vâlcea, UN NOU SERVICIU DE BIBLIOTECĂ este pus la dispoziția comunității

Pandemia COVID-19 a generat numeroase schimbări la nivel mondial. Ne-a expus unor situații neprevăzute și complexe, pline de provocări unice și, mai presus de toate, a readus în atenția tuturor, nevoia de educație pentru sănătate, esențială pentru asigurarea stării de bine și pentru dezvoltarea fiecăruia dintre noi.

Prin proiectul „Public Libraries as Active Citizen’s Hubs”, Biblioteca Județeană Vâlcea își propune înființarea și dezvoltarea unui nou serviciu pentru comunitatea locală, care vizează educația pentru sănătate. În acest sens, reprezentanții bibliotecii au inițiat o primă acțiune socială intitulată „Ai grijă de tine, ai grijă de ceilalți!”. Aceasta are ca scop creșterea gradului de conștientizare asupra importanței respectării regulilor și măsurilor practice pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Începând din noiembrie, timp de trei luni, în mediul on-line, se desfășoară ateliere de lucru interactive, cu scopul de a-i învăța pe copiii cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, într-o manieră ludică, regulile de comportament și igienă în timpul pandemiei COVID-19.

Proiectul „Public Libraries as Active Citizen’s Hubs” se desfășoară în perioada februarie 2020 – februarie 2021 și își propune să creeze o rețea de suport, formată din biblioteci publice și ONG-uri, care vor sprijini amenajarea în biblioteci a unor spații publice pentru învățarea și practicarea cetățeniei active. În cadrul acestei rețele membrii comunității se vor putea întâlni, vor dezbate probleme de interes general și, în egală măsură, vor putea să învețe, să facă schimb de idei, să comunice și să colaboreze.

Proiectul este implementat de Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul Vâlcea” cu susținerea financiară a Black Sea Trust of Regional Cooperation, în parteneriat cu Fundația Progress și alte cinci biblioteci publice: Biblioteca Publică Raională „IPS A. Plămădeală” Hîncești și Biblioteca Raională „D. Cantemir” Ungheni (ambele din Republica Moldova), Biblioteca Județeană „G. T. Kirileanu” Neamț , din România și Biblioteca Centrală „Lesya Ukrainka”din orașul Lviv și Biblioteca științifică universală regională Lugansk, din Ucraina.