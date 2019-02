În Vâlcea, 56% – prezența la instruirea pe situații de urgență

Ca-n fiecare an, primarii, adică reprezentanții comitetelor locale pentru situații de urgență participă la cursuri de instruire, pentru o mai bună gestionare a urgențelor în caz de calamități. Anul trecut, potrivit datelor furnizate de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „General Magheru” Vâlcea, membrii comitetelor locale au avut, per total, la cursurile organizate în județ și-n țară o prezență de 56%. În cazul orașelor, un singur primar a lipsit. În ceea ce privește comunele, la unul din cursurile organizate, din 30 de primari invitați, au răspuns prezent 10.

Cu toate acestea, așa cum am menționat, per total, la cursuri, prezența membrilor din Vâlcea a fost de 56%. Tot reprezentanții ISU Vâlcea susțin că, în cele mai multe cazuri, absențele au fost motivate, luând în cazul și problemele de care s-au lovit reprezentanții administraților publice locale. Să nu uităm că anul 2018 a fost unul dificil privind situațiile de urgență, calamitățile și, totodată, Vâlcea este județul fruntaș la alunecări de teren.