În ultima etapă din turul campionatului, Vâlcea se deplasează în fief-ul liderului

Dacă va învinge la București, Vâlcea va deschide o «luptă în trei» pentru cucerirea titlului de campioană a României

Dacă Rapidul se va impune, gruparea alb-vișinie va lua o opțiune importantă pentru cucerirea unui nou titlu, după o pauză de decenii

Handbalistele de la Sport Club Municipal Râmnicu Vâlcea au avut un parcurs foarte bun de-a lungul primei luni din acest an. Sub comanda antrenorului Bent Dahl, ele au câștigat toate partidele pe care le-au disputat până acum în anul 2022. A fost vorba despre trei partide în campionatul intern (cu Minaur Baia Mare, Știința București și Gloria Bistrița) și două în grupele European League (acasă cu Vaci din Ungaria și în deplasare la Chambray Touraine în Franța). În urma acestor rezultate foarte bune, echipa finanțată de Primăria Râmnicu Vâlcea și de Consiliul Județean Vâlcea a urcat pe poziția secundă în clasamentul Ligii Florilor de handbal feminin, ocupând și primul loc în grupa din European League din care face parte (la egalitate de puncte cu gruparea daneză Viborg HK, vâlcencele având un golaveraj mai bun).

Rapid vs. Vâlcea

Cele mai în formă două formații din actualul sezon al Ligii Florilor de handbal feminin își dau întâlnire joi, 27 ianuarie 2022, cu începere de la ora 18.00, în Sala Rapid din Capitală, în derby-ul care va pune punct turului de campionat. Rapid București (33 de puncte; 11 victorii și o înfrângere) și SCM Râmnicu Vâlcea (28 de puncte; nouă victorii, o remiză și două înfrângeri) sunt echipele care ocupă primele două poziții în clasamentul întrecerii. CSM București (25 de puncte; opt victorii, o remiză și două înfrângeri) se află pe poziția a treia, dar are un meci mai puțin disputat decât adversarele sale din lupta pentru titlul de campioană.

Meciul de joi după-amiaza este unul foarte important pentru ambele formații care se vor duela în Sala Rapid. Pentru SCM Râmnicu Vâlcea, o victorie în fief-ul liderului aproape autoritar de până în acest moment al Ligii Florilor ar însemna confirmarea faptului că echipa este capabilă să se lupte pentru cucerirea unui nou titlu de campioană (după cel din anul 2019), în pofida schimbărilor care au avut loc pe banca tehnică a formației la începutul sezonului competițional 2021/2022, dar și a programului aglomerat pe care echipa râmniceană îl are (cu destule partide de susținut și în European League). Pe lângă moralul pe care vâlcencele l-ar câștiga dacă se vor impune în derby-ul de la București, SCM ar încheia turul de campionat pe poziția a doua, la numai două puncte de liderul Rapid; rezultând deci, cum am spus și mai sus, șanse reale ca echipa municipalității să se implice în lupta pentru câștigarea campionatului.

De partea cealaltă, Rapidul nu a mai cunoscut gustul înfrângerii de destule etape, gruparea bucureșteană mergând aproape numai din succes în succes. În cazul în care vor reuși să se impună joi în fața Vâlcii, bucureștencele au posibilitatea de a se desprinde în fruntea celor două urmăritoare din Liga Florilor. Pe Vâlcea ar lăsa-o la nu mai puțin de opt puncte în urmă (reducând semnificativ șansele echipei noastre de a se mai implica în lupta pentru titlul de campioană), iar CSM-ul bucureștean ar încheia turul de campionat, în cel mai bun caz, la cinci puncte în urma Rapidului. Dacă echipa alb-vișinie va fi cea care se va impune în derby-ul de joi, am putea spune, fără să greșim, că devine favorită pentru câștigarea titlului la finalul sezonului 2021/2022, în detrimentul mai bogatei concitadine CSM. Dacă Rapidul va câștiga joi, gruparea giuleșteană și-a permite «luxul» ca în returul campionatului să piardă în fața ambelor rivale și tot să câștige titlul (sigur, dacă va câștiga celelalte unsprezece meciuri pe care le va mai avea de disputat în tur). Ar fi o situație inedită, puțin scontată înaintea debutului de sezon. O explicație pentru acest parcurs aproape fără greșeală al bucureștencelor este și aceea că, pe lângă valoarea lotului, Rapidul nu evoluează în cupele europene și, deci, se poate concentra mult mai bine pe campionatul intern.

Meciul va fi televizat

Pentru fanii echipei râmnicene care nu vor putea face deplasarea la București pentru a-și susține favoritele din tribunele Sălii Rapid, trebuie făcută precizarea că meciul va fi televizat. Prin intermediul postului TVR 1, cu începere de la ora 18.00, Televiziunea Publică va difuza în direct acest derby al Ligii Florilor dintre Rapid București și SCM Râmnicu Vâlcea.