În Râmnic, PRIMĂRIA ÎNCHIRIAZĂ TERENURI la prețuri modice pentru a construi un parc

În zona Gării din Râmnicu Vâlcea, în partea de sud mai exact (între străzile Maior V. Popescu, Gib Mihăescu și aleea pietonală din vecinătatea căii ferate) există un spațiu verde, nefolosit și cam degradat. Conducerea Primăriei Râmnicu Vâlcea a luat hotărârea ca acest spațiu, aflat în proprietatea CFR, să fie folosit pentru amenajarea unui parc. Pentru a putea întreprinde aceste demersuri, municipalitatea are nevoie de un act care să ateste că deține terenul, fie și sub formă de chirie. În acest sens, în ședința de vineri, 15 iulie 2022, a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea, se aprobă un proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren (două bucăți) de la Compania Națională de Căi ferate CFR S.A., fiind vorba despre terenurile la care am făcut referire în rândurile de mai sus.

Contractul prevede ca Primăria Râmnicului să închirieze pentru cel puțin cinci ani acele terenuri, în vederea amenajării unui parc. Prețul de închiriere este unul modic, de 7 bani / m.p. / lună (fără TVA). Cum cele două terenuri au, cumulat, suprafața de 1.822 m.p., rezultă că municipalitatea va plăti pe an o chirie de 1.530 lei (fără TVA). Rezultă deci, în cinci ani, o sumă de 7.650 lei care va fi plătită către CFR drept chirie.

Mai multe detalii în documentele atașate!