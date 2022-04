În patru secunde, VÂLCEA POATE PREVENI EXPLOZIILE ȘI INCENDIILE în urma cutremurelor majore de pământ

Email the Author

Societatea Electrovâlcea a dezvoltat și implementat un sistem de prevenire a exploziilor și incendiilor la instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor de pământ – SPEIGN În urma cutremurelor de Pământ majore, frecvent se produce avarierea construcţiilor (clădirilor) şi a instalaţiilor de utilităti, inclusiv a celor de utilizare a gazelor naturale. În urma scurgerilor necontrolate de gaze se produc explozii și incendii devastatoare, ceea ce duce la amplificarea substanţială a daunelor materiale și a victimelor umane datorate cutremurelor. Având în vedere aceste considerente, Societatea Electrovâlcea în colaborare cu Institutul Naţional de Fizica Pământului (INFP), cu sprijinul material al Ministerului Educaţiei și Cercetării a derulat proiectul Sistem complex de prevenire a exploziilor și incendiilor la instalațiile individuale de gaze în urma cutremurelor de pământ – SPEIGN – prin implementarea căruia se asigură prevenirea scurgerilor necontrolate de gaze din conductele instalaţiei de utilizare a gazelor naturale avariate în urma cutremurelor majore. Sistemul SPEIGN conceput și realizat (dispecerat seismic local, instalaţie de măsurare date precursoare cutremure și acceleraţia / intensitatea evenimentelor seismice în zona Râmnicu Vâlcea, terminal pentru comanda închiderii în timp real (max. patru secunde) a gazelor după producerea unor cutremure cu intensităţi (validate local) ce pun în pericol integritatea construcţiilor şi instalaţiilor este operaţional, este implementabil pentru protecţia unor obiective prioritare din zonă cum ar fi cămine de bătrâni, spitale, școli, grădiniţe, blocuri de locuit etc. În cadrul unei întâlniri organizate de societatea Electrovâlcea, personalul de cercetare-dezvoltare a prezentat pe larg SPEIGN – necesitate, facilități – oportunitatea implementării, modul de implementare etc. Datele prezentate de specialiști din cadrul INFP ne arată necesitatea implementării unui astfel de sistem la nivelul principalelor instituții din județ, ținând cont și de faptul că ne aflăm în apropierea unei zone cu posibilitate ridicată pentru producerea de cutremure, zona Lotru-Brezoi cu corespondent Argeș-Vidraru. Cu toate că specialiștii INFP au vorbit foarte convingător despre tot ceea ce reprezintă statistic, posibilități, prognoze, pentru a nu-mi depăși limitele tehnice, o să-l las pe dr. ing. Ovidiu CIOGESCU, directorul de proiect, să vă dea toate detaliile. Direct la Electrovâlcea sau, de ce nu, telefonic. Explicație foto: Iosif LINGVAY – membru cercetător în cadrul proiectului

