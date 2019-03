În lupta pentru podium, Flacăra vrea trei puncte cu Hermannstadt II

După remiza «albă» de pe terenul teleormănenilor de la Sporting Roșiori, din debutul returului Seriei C a Ligii a III-a de fotbal, Flacăra Horezu vrea să se «încarce» cu toate punctele la finalul disputei cu echipa a doua a prim-divizionarei AFC Hermannstadt. Meciul dintre cele două formații este programat sâmbătă, 9 martie, cu începere de la ora 15.00, pe stadionul „Treapt” din Horezu. Întâlnirea se va disputa în cadrul rundei a XVII-a din Seria C. Înaintea acestui duel, cele două echipe au situații simțitor diferite în clasamentul seriei. Flacăra Horezu se află pe poziția secundă, cu 33 de puncte, la patru «lungimi» în spatele liderului Turris Oltul Turnu Măgurele. De partea cealaltă, AFC Hermannstadt II nu traversează o perioadă tocmai fastă, echipa sibiană aflându-se pe o poziție retrogradabilă, a treisprezecea (cu un «activ» de 15 puncte).

Flacăra are mare nevoie de cele trei puncte la finalul disputei cu trupa sibiană atât pentru a se menține «în plasa» liderului din Turnu Măgurele, dar mai ales pentru a păstra avantajul de câteva puncte pe care echipa vâlceană îl are față de grupările aflate pe pozițiile trei, patru și cinci din clasament (FC Universitatea Craiova – 31p, ACS Municipal Brașov – 30p, AFC Astra Giurgiu II – 28p).

Programul etapei a XVII-a

Vineri, 8 martie, ora 15.00

AFC Astra Giurgiu II – Sporting Roșiori

ACSO Filiași – FC Pucioasa

FC Voluntari II – Atletic Bradu

CSM Alexandria – Viitorul Domnești

Sâmbătă, 9 martie, ora 15.00

Flacăra Horezu – AFC Hermannstadt II

FC Universitatea Craiova – ACS Municipal Brașov

Turris Oltul Turnu Măgurele – Flacăra Moreni

Unirea Bascov – CS Universitatea Craiova II