În Liga a III-a de fotbal: Flacăra, din nou vicelideră

Așa după cum vă anunțam la momentul oportun, vineri și sâmbătă, în cadrul Seriei C din Liga a III-a de fotbal s-au disputat meciurile etapei a XX-a. Flacăra Horezu a evoluat, în deplasare, contra echipei Atletic Bradu. Fotbaliștii vâlceni, pregătiți de antrenorul-jucător Adi Popa, s-au impus în fața mai modeștilor adversari din județul Argeș, pe terenul din comuna Colonești (județul Olt), la scor de neprezentare: 3-0! În urma acestui succes, singura echipă din județul nostru care evoluează în fotbalul național a ajuns la un total de 41 de puncte și a revenit pe treapta secundă a podiumului Seriei C. Avansul vâlcenilor a fost posibil și datorită eșecului pe care FC Universitatea Craiova (ocupanta temporară a locului al doilea) l-a suferit, sâmbătă, pe teren propriu, contra liderului Turris Turnu Măgurele. Echipa din județul Teleorman s-a impus la limită în Bănie, scor 1-0, și a ajuns la un total de 47 de puncte. Avansul de șase puncte pe care Turris îl are acum în fața echipei de pe locul al doilea (Flacăra Horezu), respectiv de nouă puncte față de echipa de pe locul al treilea (FC Universitatea Craiova) transformă gruparea teleormăneană în principala favorită pentru câștigarea Seriei C și promovarea pe cea de-a doua «scenă» valorică a fotbalului românesc.

Așa după cum aminteam într-un material anterior, Flacăra Horezu era obligată să câștige contra formației Atletic Bradu pentru a rămâne în lupta pentru primul loc în Seria C (echipa noastră a ocupat prima poziție, aproape de finalul turului de campionat, pentru câteva etape). Însă, în meciul de la Craiova, pentru Flacăra era avantajos ca cele două echipe să se încurce reciproc, adică să termine la egalitate. Nu s-a întâmplat așa, iar Turris Turnu Măgurele păstrează avansul de șase puncte în fața echipei vâlcene. Oricum, prestația fotbaliștilor de la Horezu merită toate aprecierile și felicitările! Evoluția lor din acest sezon este cu mult peste așteptările care vin în mod normal de la o echipă nou-promovată. Și, în plus, din acest sezon au mai rămas de disputat încă zece etape. Este, așadar, timp suficient pentru ca Flacăra să încerce o minune și să readucă Vâlcea pe cel de-al doilea eșalon fotbalistic al țării!

Runda următoare, într-un meci programat pentru data de 5 aprilie, Flacăra Horezu va primi vizita unei formații care, de asemenea, se luptă pentru un loc pe podiumul Seriei C, Municipal Brașov.

Rezultatele etapei a XX-a

Vineri, 29 martie

Viitorul Domnești – Unirea Bascov 0-5

Atletic Bradu – Flacăra Horezu 0-3

Sporting Roșiori – CS U. Craiova II 1-1

Flacăra Moreni – Astra Giurgiu II 1-0

AFC Hermannstadt II – ACSO Filiași 0-0

Sâmbătă, 30 martie

FC Pucioasa – FC Voluntari II 3-0

FC U. Craiova – Turris Turnu Măgurele 0-1

ACS Municipal Brașov – CSM Alexandria 0-0