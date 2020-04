În atenția persoanelor care doresc să muncească în străinătate

Redăm, mai jos, comunicatul de presă emis de conducerea AJOFM Vâlcea legat de solicitările, dar și anumite acuze aduse la adresa instituției privind plecarea la muncă într-unul din statele UE, pe timpul pandemiei:

„În urma telefoanelor primite la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea, de la persoane aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate, coroborate cu diversele articole apărute în presă, referitoare la interesul unor angajatori din diverse state europene (ex. Germania, Italia, Spania, Austria, Olanda, Marea Britanie) de a rechema lucrători români pentru activităţi sezoniere în perioada pandemiei, vă comunicăm următoarele:

ANOFM şi EURES România nu sunt implicate în niciun fel în acest proces de selecţie, informare, mediere, recrutare, plasare.

Pe website-ul naţional EURES se găsesc, pe prima pagină, informaţii utile cetăţenilor români care se află în prezent în state europene preluate de pe website-ul MAE, referitoare la măsurile de prevenire a răspândirii Covid 19 în acele state, măsurile luate de autorităţi (ex. şomaj tehnic), cum să procedeze în cazul în care întâmpină probleme legate de contractele de muncă în acele ţări, link-uri către instituţiiile implicate pe piaţa muncii din acele state, date de contact ale ambasadelor României în acele state, etc.).

Important!

Persoanele trebuie:

• să analizeze foarte atent oportunitatea deplasării în alte state pentru diverse contracte de muncă, plecarea în plină pandemie fiind un risc prea mare pe care şi-l asumă;

• să consulte în permanenţă website-ul MAE, pentru a vedea noutăţile comunicate de ambasadele României în statele europene;

• dacă solicită detalierea anumitor oferte găsite pe internet, promovate prin alte canale decât ale ANOFM, nu deţinem detalii referitoare la aceste oferte (nu cunoaştem angajatorii, nu avem detalii despre oferte, despre cum se va asigura securitatea şi protecţia lucrătorilor la locul de muncă în contextul pandemiei, nici dacă se încheie asigurare de sănătate şi cine ar suporta costul acestei asigurări, foarte importantă în opinia noastră etc.).”