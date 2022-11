Email the Author

Inamicul de moarte al cormoranilor va fi gazda evenimentului „Stâne, Gusturi și Tradiții românești” MADR continuă campania de promovare a produselor agroalimentare românești și de creștere a accesului românilor la alimente de calitate obținute pe plan local, sub denumirea „ Produs românesc – Bun pentru tine, bine pentru fiecare!” și organizează în perioada 25-27 noiembrie 2022, în curtea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, evenimentul „Stâne, Gusturi și Tradiții românești” . Fermierii din județele Alba, Arad, Botoșani, Brașov, Dâmbovița, Gorj, Harghita, Neamț, Olt, Sibiu, Vâlcea refac unul dintre drumurile parcurse de ciobani cu sute de ani în urmă, pornind pe un traseu de sute de kilometri de-a lungul munților Carpați, poposind în mijlocul Bucureștiului, în curtea MADR, cu tolba plină de povești și bunătăți de la stână: caș proaspăt, urdă, telemea de oaie proaspătă sau maturată, brânză de burduf în membrană naturală, cașcaval, lapte bătut, smântână, telemea de capră sau pastramă de oaie proaspătă sau afumată, mezeluri, mici, tocan de oaie, sloi de oaie. Atracția târgului va fi un ceaun, unde va fi preparat tocanul, mâncarea de bază a ciobanilor, un preparat care conține pe lângă dragostea și tradiția gastronomică străveche, un gust de neuitat. Târgul va fi deschis în perioada 25-27 noiembrie 2022, între orele 9.00-19.00 . Sursa foto: Arhiva

