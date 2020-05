Ignoră eforturile autorităților? Al cui crede prefectul că este meritul pentru situația bună a județului nostru în lupta cu virusul

Prin intermediului unui comunicat de presă, prefectul județului nostru, Tiberiu Costea, și-a exprimat un punct de vedere (destul de interesant) cu privire la situația bună, chiar foarte bună în care se prezintă Vâlcea după ceea ce probabil a reprezentat prima luptă din războiul pe care românii (și toți locuitorii planetei) îl duc contra Coronavirusului. Aspectul esențial pe care l-am remarcat în comunicatul de presă la care am făcut referite a fost acela că prefectul a ținut să mulțumească în mod expres locuitorilor județului „pentru modul responsabil în care s-au comportat în cele două luni de stare de urgență”. Este limpede și de necontestat faptul că vâlcenii (cu anumite excepții regretabile) s-au numărat printre românii care au înțeles destul de bine importanța respectării regulilor anunțate de Guvern.

Dar, totuși, autoritățile județene nu au făcut nimic în această luptă? Și ne referim aici în primul rând la Consiliul Județean, la Spitalul Județean de Urgență din Râmnicu Vâlcea, dar și la instituții private care au dus greul în perioada stării de urgență, precum farmacii, supermarket-uri, bănci, firme de transport și multe altele asemenea!

Lor de ce nu le-a mulțumit prefectul?

Să vedem ce a avut de zis prefectul Tiberiu Costea:

„Județul Vâlcea ocupă în momentul de față locul al doilea la nivel național, cu un număr relativ mic de cazuri de îmbolnăvire cu noul coronavirus – sub 30. Este în mare parte meritul dumneavoastră, al cetățenilor care ați înțeles să fiți responsabili și să respectați măsurile dispuse în această perioadă pentru a proteja sănătatea noastră, a tuturor. Vă mulțumesc personal, dar și din partea instituției pe care o reprezint, pentru că ați înțeles că limitarea răspândirii acestui virus depinde în mare parte de modul fiecăruia dintre noi de a ne comporta și de a acționa în astfel de situații critice”, a transmis prefectul Tiberiu Costea.

„Epidemia de COVID-19 nu a trecut la ridicarea stării de urgență. Pericolul de infectare rămâne mare. De aceea, fac apel la cetățeni să fie în continuare prudenți și să respecte cu strictețe măsurile dispuse pentru această perioadă de stare de alertă, în special purtarea măștilor în spațiile publice închise, o igienă riguroasă a mâinilor, păstrarea în continuare a distanțării sociale și evitarea aglomerației. Sunt reguli care ne pot feri pe toți de îmbolnăvire și care ajută autoritățile să țină sub control răspândirea bolii. Țin să le mulțumesc în mod deosebit tuturor cadrelor medicale care, în cele două luni de stare de urgență, au făcut eforturi uriașe pentru limitarea îmbolnăvirilor și pentru tratarea în mod cât mai eficient a persoanelor bolnave”, a adăugat subprefectul Sebastian Fârtat.

Un singur vâlcean infectat mai este internat la spital

Până la data de 19 mai 2020, conform datelor Direcției de Sănătate Publică Vâlcea, pe teritoriul județului nostru, au fost confirmate 27 de cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2. Dintre acestea, 24 s-au vindecat și au fost externate, două au decedat, iar în secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean din Râmnicu Vâlcea se mai află doar o singură persoană. Starea acesteia este destul de bună, fiind de așteptat să fie externată în perioada următoare, după ce două teste consecutive vor ieși negative.