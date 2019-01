Ieri, la Muzeul de Artă: S-au lansat Buridava XIII și Catalogul „100 de ani de la Marea Unire – Cercetarea arheologică de la Perișani – Poiana Spinului”

Ieri după-amiază, de la ora 14.00, a avut loc lansarea celor două lucrări, apărute cu finanțare din partea Ministerului Culturii și Identității Naționale, prin proiectul strategic „Centenarul Marii Uniri”, proiectele „Salonul Național de Artă Contemporană”, respectiv „100 de ani de la Marea Unire” care vin să ofere publicului informații științifice având ca temă principală evenimentele anilor 1916-1919 în context local, național și european.

Revista „Buridava studii și materiale”, fiind editată de Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, cuprinde studii/articole de arheologie, istorie, etnografie, artă, muzeologie, recenzii și note de lectură, numismatică precum și cercetări complementare făcute prin metodele științelor naturale sau tehnice (antropologie, zoologie, palinologie, geologie, metalografie, analize chimice etc). Totuși, din cuprinsul nr. XIII/2018, atrag atenția, în acest context, studiile: Raport preliminar al cercetărilor arheologice de la Perișani – Poiana Spinului (I. Tuțulescu, C.A. Tulugea), Preliminariile Bătăliei din zona Sibiu-Câineni (D. Garoafă), Râmnicu-Vâlcea sub ocupație germană. O poveste sinceră (S. Oane), Albumul documentar „Oltenia în Primul Război Mondial” (D. Garoafă), Contribuția locuitorilor Olteniei la Fondul jertfelor liniei demarcaționale (1919) (V. Mărculeț, A. Bucur), Tabăra de pictură de la Măldărești – plein-air, ediția a V-a, 10-20 septembrie 2018 (A. A. Dincă).

Catalogul „100 de ani de la Marea Unire – Cercetarea arheologică de la Perișani-Poiana Spinului (I. Tuțulescu, C. Tulugea, C. Terteci)” prezintă rezultatele cercetării arheologice a unei bucăți de front din Primul Război Mondial și imaginile de săpătură și ale pieselor descoperite. Această cercetare arheologică deosebită a fost posibilă datorită eforturilor colectivului de specialiști ai muzeului, cu sprijinul oferit de diverse instituții publice și persoane fizice, prima de acest fel din județul Vâlcea.