Granturi între 10.000 și 500.000 de dolari pentru cultură

Biroul de Diplomație Publică al Ambasadei SUA a anunțat că acceptă propuneri de proiecte pentru Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale (AFCP) Ediția 2022. Prima etapa de înscriere pentru AFCP 2022 constă în crearea și trimiterea unei așa-numite note de concept în format Word. Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale sprijină conservarea, an de an, a obiectivelor de genul: clădiri istorice și situri arheologice, obiecte si colecții culturale/de patrimoniu, obiecte arheologice si etnografice, pictură, sculpturi, manuscrise, muzica tradițională, meșteșuguri etc.

Termenul limită de trimitere a notelor de concept este 9 decembrie 2021 inclusiv. Pot implementa proiectele entități necomerciale reputate și responsabile care pot demonstra că au capacitatea necesară de a gestiona proiecte de conservare a patrimoniului cultural, precum organizațiile neguvernamentale, muzee, instituții de învățământ, ministere ale culturii sau instituții și organizații similare.

Valorile granturilor vor varia între 10.000 și 500.000 de dolari.

