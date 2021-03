Geoparcul UNESCO devine realitate

Prefectul de Vâlcea, Sebastian Fârtat a semnat miercuri, 10 martie 2021, un parteneriat de colaborare cu Asociația Kogayon pentru înființarea în partea central-nordică a județului Vâlcea a geoparcului „Oltenia de sub Munte” ca parte a Rețelei Globale a Geoparcurilor UNESCO.

Prin acest parteneriat, Instituția Prefectului – Județul Vâlcea se angajează să sprijine, în măsura posibilităților și a competențelor legale, derularea studiilor, demersurilor și activităților necesare obținerii statutului de sit internațional UNESCO pentru această zonă.

Asociația Kogayon a demarat încă de anul trecut procedura de înscriere a zonei în rețeaua de geoparcuri UNESCO, în luna noiembrie a acestui an urmând să fie inițiat procesul propriu-zis de aplicare pentru recunoașterea acesteia ca teritoriu de dezvoltare durabilă, cu valori naturale și culturale de importanță internațională. Încheierea acestui proces este preconizată pentru primăvara anului 2023, după vizita de evaluare a specialiștilor din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), așteptați să sosească în Vâlcea în vara anului viitor.

Protocolul de colaborare încheiat astăzi între Instituția Prefectului – Județul Vâlcea și Asociația Kogayon este valabil pe toată durata proiectului de înființare a geoparcului, cu posibilitatea de a fi prelungit, prin acordul părților, pe o perioadă de încă un an.

„Respectul față de natură reprezintă grija noastră față de noi înșine și față de copiii noștri. Să o ocrotim ca pe ceva neprețuit care ne hrănește dar nu ne aparține!”, a transmis prefectul Sebastian Fârtat la finalul întâlnirii cu Florin Stoican, președintele Asociației Kogayon.

Geoparcul „Oltenia de sub Munte” are o suprafață de peste 635 de kilometri pătrați și se întinde pe teritoriul localităților Vaideeni, Horezu, Costeşti, Bărbăteşti, Stoeneşti şi Băile Olăneşti, cu Parcul Naţional Buila-Vânturariţa în centru.

• Material realizat cu sprijinul Prefecturii Vâlcea