FOTO: A FOST INAUGURATĂ o nouă grădiniță modernă pentru preșcolarii din Râmnic

Marți, 27 decembrie 2022, primarul Mircia Gutău a inaugurat noul imobil al Grădiniței nr. 16 din strada Nicolae Titulescu. Acest obiectiv a fost realizat cu o sumă totală de peste 2 milioane lei, banii provenind de la bugetul central în baza Programului Național de Dezvoltare Locală. Necesitatea realizării lui a fost dată de condițiile improprii oferite de vechiul spațiu al acestei unități, respectiv la parterul blocului 85bis din zona Nord. Noua clădire are un regim de înălțime parter și etaj mansardat, cu trei săli de grupă, care beneficiază de o orientare optimă din punct de vedere al însoririi, precum și o sală multifuncțională, La toate acestea se adaugă alte spații administrative necesare, precum grupuri sanitare și vestiare pentru copii și pentru personal, cabinet medical prevăzut cu oficiu și izolator, un acces principal și un altul secundar și de evacuare pe latura nordică. Totodată, a fost împrejmuită și amenajată curtea unității și a fost amplasat un loc de joacă. Acesta este cel de-al treilea obiectiv pentru care Primăria Râmnicu Vâlcea a obținut finanțare prin PNDL, după Corpul multifuncțional de la Grădinița Waldorf (finalizat în ianuarie 2022) și Grădinița Ostroveni din vecinătatea locuințelor sociale de pe strada omonimă (finalizată în septembrie 2020). • Material realizat cu sprijinul Biroului de presă al Primăriei Râmnicu Vâlcea

