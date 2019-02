Fenomenul Adela Liculescu, la aniversarea CCI Vâlcea

Luni seară, de la ora 19.00, Filarmonica „Ion Dumitrescu” va găzdui un eveniment de gală. Este vorba de aniversarea a 93 de ani de la înființarea Camerei de Comerț și Industrie Vâlcea, ocazie cu care invitații se vor desfăta cu un concert extraordinar al „fenomenului” Adela Liculescu. Pianist specializat în muzică clasă, Adela Liculescu este născută în 1993 la Craiova și, în prezent, studentă la Universitatea de Muzică din Viena.

Printre premiile obținute până acum de Adela Liculescu în concursuri internaționale se numără: premiul întâi la concursul “Elena Rombro-Stepanow” Viena 2012, premiul al doilea la Concursul de Concerte Clasice de la Cantù – Italia 2015, premiul al cincilea la Concursul Beethoven de la Viena 2013 și premiul special pentru cel mai tânăr semifinalist (unde în etapele preliminarii s-au prezentat peste 250 de candidați), premiul special “Constanta Erbiceanu” pentru cel mai bine clasat pianist român (semifinalistă) la Concursul Internațional “George Enescu” București 2014, premiul întâi la Concursul “Carl Filtsch” Sibiu 2009, premiul întâi la concursul “Premiile Orange pentru tineri muzicieni” – București 2008.

În timpul liceului, a câștigat în România, în fiecare an, premiul întâi la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală și în primii trei ani universitari a obținut numai note maxime. Adela a avut numeroase apariții în calitate de solistă cu orchestra: Concertul nr. 21 de Mozart, la Filarmonica din Berlin cu „Das neue Sinfonie Orchester Berlin” sub bagheta Maestrului Raphael Haeger, în martie 2014 și Concertul nr. 2 de Beethoven, la Ateneul Român București, împreună cu Romanian Sinfonietta sub bagheta Maestrului Horia Andreescu, în august 2014 (înregistrat live și apoi transmis la Radio România Muzical).

Adela Liculescu a cântat peste unsprezece concerte diferite cu orchestra (Haydn – Re major, Mozart – KV 467 & KV 488, Beethoven – nr. 2 și nr. 5 “Imperialul”, Chopin 2, Schumann, Rachmaninov 2, Tchaikovsky 1, Prokofiev 3, Liszt 1), cu dirijori ca Horia Andreescu, Tiberiu Soare, Vittorio Parisi, Romeo Rambu, Ovidiu Balan, George Jackson, Sergey Simakov etc. Ca urmare a premiului pentru cel mai bine clasat pianist român la concursul “George Enescu” 2014, Adela Liculescu a fost invitată ,în septembrie 2015, să fie solistă pentru semifinala, finala și concertul de gală al concursului internațional de dirijat “Jeunesses Musicales”, București 2015, interpretând trei concerte diferite la Ateneul Român împreună cu Orchestra Filarmonicii din București cu toți cei 12 dirijori semifinaliști (iar apoi cu cei trei finaliști).

În iulie 2015, a fost selectată dintre participanții cursurilor de vară de la Weimar pentru a interpreta Concertul nr 1, de Franz Liszt în cadrul studioului de orchestră, alături de Orchestra Filarmonică din Jena, sub bagheta dirijorului Markus L. Frank. Adela Liculescu a avut recitaluri la Saint Martin-in-the-Fields, Londra, Filarmonica Gasteig, din München, Bösendorfer-Saal in Mozart-Haus, Viena, Ateneul Român București (cinci recitaluri în Stagiunea de marți seara), Muzeul “George Enescu” București, Palatul Albrizzi Veneția, Villa Carlotta Como, Musikverein Viena – Brahms-Saal (în cadrul concursului Beethoven), Tel Aviv Museum of Art (în cadrul concursului Rubinstein). A avut apariții și în calitate solistică sau camerală în festivaluri precum: “Les nuits pianistiques” – Franța, International Holland Music Sessions – Olanda, Aurora Festival – Suedia, Internationale Konzertarbeitswochen Goslar – Germania, Sonoro Festival – România și Italia, Weimarer Meisterkurse – Germania etc.

Adela a susținut numeroase concerte în București (Ateneul Român, Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României, ARCUB, Muzeul George Enescu, Teatrul Național, Teatrul Odeon, Universitatea de muzică București, Piața Festivalului “Enescu”) sau în alte orașe (Filarmonica din Craiova, Filarmonica “Sala Thalia” Sibiu, Filarmonica Râmnicu Vâlcea, “Casino” Sinaia, Academia de Muzică “Gheorghe Dima” Cluj etc) În 2015, a fost invitată de ICR Londra și ICR Praga să susțină două recitaluri cu muzică de Enescu, Liszt și Ravel. În 2013, a cântat Suita op 10, de Enescu, la un concert de muzică românească organizat la Ambasada României de la Viena. Adela a interpretat lucrări de George Enescu în recitaluri pe care le-a susținut în Germania, Italia și România.

În 2008, a susținut un recital la Veneția (colaborare cu ICR Veneția), unde a cântat opera completă pentru pian a compozitorului Carl Filtsch, printre care câteva lucrări în primă audiție mondială absolută. Fragmente din acest recital au fost transmise la WQXR Radio – New York. Între 2010 și 2012, a câștigat de trei ori bursa “Sonoro”, ceea ce i-a oferit posibilitatea să cânte în formații de muzică de cameră cu muzicieni consacrați, precum: Alexander Sitkovetsky, Natalia Lomeiko, Corinne Chapelle, Diana Ketler, Răzvan Popovici, Julian Arp, Erich Oskar Huetter. După ce a câștigat concursul “Premiile Orange pentru tineri muzicieni”, Adela a cântat în concertul de gală Sonata “Primavara” de Beethoven împreună cu violonistul italian Domenico Nordio, membru al juriului. Adela a participat în concertul “Mirabela Dina și invitații ei” la Filarmonica din Craiova, unde a cântat piese pentru pian la patru mâini împreună cu Mirabela Dina, profesor de pian la Universitatea de Muzică din Köln.

Adela Liculescu a participat la cursuri de măiestrie cu profesori precum: Arie Vardi (Hochschule für Musik Hanovra și Universitatea de Muzică din Tel Aviv), Mikhail Voskresensky (Conservatorul din Moscova), Rolf-Dieter Arens (Hochschule für Musik Weimar), Vladimir Viardo (University of North Texas), Piotr Paleczny (Academia de Muzică din Varșovia), Kemal Gekic (Florida International University Miami), Martin Roscoe (Guildhall School of Music and Drama Londra), Sylviane Deferne (Conservatorul din Geneva), Diana Ketler (Academia Regală de Muzică din Londra), Jacques Rouvier (Conservatorul din Paris), Konstantin Lifschitz (Conservatorul din Lucerna). În perioada liceului din România, Adela Liculescu a participat la cursuri cu profesorii Walter Krafft (Münchener Musikseminar), Csiky Boldizsar (Academia de Muzică “Gheorghe Dima” Cluj-Napoca), Vlad Dimulescu (Universitatea de Muzică București). În ianuarie 2016, Adela Liculescu a fost desemnată Studentul român al anului în străinătate în categoria Arte la Gala Ligii Studenților Români din Străinătate, care a avut loc la Palatul Parlamentului din București. În anul universitar 2015/16, a urmat, în paralel, cu studiul în anul al IV-lea de la pian principal, un curs pregătitor în compoziție și dirijat la Universitatea de Muzică din Viena. În 2017, Adela a câștigat premiul I la cele două concursuri internaționale „Brahms“ existente – la Pörtschach (Austria) a câștigat de asemenea și premiul publicului, acordat după concertul de gală unui câștigător al secțiunilor concursului (pian / vioară / violă / violoncel / canto), iar în Detmold (Germania) a câștigat premii speciale, constând într-o înregistrare profesională de CD în Konzerthaus Detmold, precum și concerte în Germania. Tot în 2017, a câștigat Premiul Yamaha Austria și a devenit prin concurs bursieră a fundației elvețiene Thyll-Dürr. În noiembrie 2015 pianista a câştigat premiul I la concursul Bösendorfer din Viena, unde în etapa finală a interpretat Concertul nr. 2 de Beethoven împreună cu Orchestra de Cameră din Viena și dirijorul Stefan Vladar, la Musik Theater Schönbrunn. Anul trecut, a debutat la Musikverein (Metallener Saal, Musikvereinsplatz 1, 1010 Viena) în data de 26 aprilie 2018, la ora 20.00. Concertul face parte din seria Tasten.Lauf a Musikverein Viena, care cuprinde anual patru recitaluri de debut susţinute de tineri pianiști, invitaţi de Musikverein în urma premiilor obţinute la diferite concursuri internaționale.

A debutat în dublă ipostază la Musikverein Viena (pe 22 martie într-un program de muzică de cameră cu concert-maestrul orchestrei Tonkünstler Kirill Maximov și în 26 aprilie într-un recital solo), iar în data de 2 mai va interpreta Concertul Imperial de Beethoven la Filarmonica din Sankt Petersburg împreună cu Orchestra de Cameră a Filarmonicii din Sankt Petersburg. Adela Liculescu este câștigătoarea concursului Prix du Piano de la Berna (februarie 2018), un concurs unic în lume: în fiecare an, numai patru pianiști sunt selecționați dintre sute de aplicanți și invitați să susțină un concert la Kursaal Berna, iar la sfârșitul serii, publicul prezent în sală votează cine este câștigătorul. Bursieră a Tokyo Foundation, vorbește fluent cinci limbi.