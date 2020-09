Expoziție româno-poloneză la Biblioteca județeană

Vineri, 18 septembrie 2020, la ora 12.00, pe esplanada Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul din Râmnicu Vâlcea s-a desfășurat o nouă întâlnire culturală româno-poloneză, în cadrul căreia a avut loc vernisajul expoziției „Poloneze și românce care au schimbat lumea”.

„În contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului, desfășurate în fiecare an în luna septembrie, Biblioteca județeană găzduiește această expoziție. Evenimentele culturale organizate cu ocazia Zilelor Europene ale Patrimoniul se adresează tuturor cetățenilor fără discriminare. Protagonistele acestei expoziții spun povestea fascinantă a unor personalități, românce și poloneze, care au excelat în diverse domenii de activitate și care au reușit să schimbe mentalitatea țării de origine, luptătoare pentru independență sau pentru drepturile femeilor, inovatoare în domeniile artei, științei și sportului”, a fost mesajul transmis în debutul evenimentului de către Remus Grigorescu (foto, în dreapta), directorul Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea.

„Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a organiza la Râmnicu Vâlcea o nouă acțiune din care să se vadă că românii și polonezii au fost împreună și au rămas împreună. Cele două popoare sunt apropiate și noi trebuie să ne preocupăm pentru ca această frumoasă tradiție să continue. Recunosc că nu le-am recunoscut pe toate femeile din imaginile care sunt aici, dar am încercat să mai aflu câte ceva despre ele prin intermediul internetului. Cred că am și o scuză pentru că nu le-am recunoscut pe toate, mai ales cele din România, deoarece eu am venit aici să construiesc legături locale, în județ. Însă, pot să vă spun că am și în echipa mea femei foarte capabile, care mă sfătuiesc în luarea unor decizii. Mă refer la Anca și la Irina. Dragii mei, aceștia sunt doar câțiva oameni din echipa care construiește, care vrea să rămână aici și care vrea să repornească soda!”, a declarat Witold Urbanowski (foto, în stânga), CEO al CIECH Soda România, compania poloneză fiind cel mai important investitor din această țară în România.

În context, mai poate fi amintit că instituțiile care și-au dat mâna pentru realizarea acestei expoziții sunt Institutul Cultural Polonez din București și Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” din Râmnicu Vâlcea.