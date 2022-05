EUGEN NEAȚĂ A PREZENTAT NOI DETALII despre ce presupune inițiativa sa legislativă pentru șoferi și transportatori

Săptămâna trecută, deputatul Eugen Neață a depus mai multe propuneri legislative de modificare a Ordonanței de urgență nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice. Cea mai importantă modificare ce se dorește a fi implementată este aceea ca procesul-verbal de constatare și de contravenție a faptelor ce țin de circulația pe drumurile publice să poată fi contestat și la instanțele de la domiciliul contravenientului, nu numai la acelea de la locul acțiunii (așa cum prevede legislația actuală).

„Acesta este un bun prilej pentru a arăta că procesul de modificare a unor norme juridice nu se oprește întotdeauna la o singură inițiativă. De data aceasta, am cerut ca procesul-verbal de constatare și de contravenție a faptelor ce țin de circulația pe drumurile publice să poată fi contestat și la instanțele de la domiciliul contravenientului, nu numai la acelea de la locul acțiunii, cum se întâmplă acum. Această inițiativă vine în prelungirea inițiativei pe care am avut-o în urmă cu câteva săptămâni, aprobată deja prin vot de Camera Deputaților, valabilă pentru orice tip de contravenție. Posibilitatea de a contesta la locul de domiciliu al contravenientului nu face decât să simplifice acțiunile celor implicați, să scadă costurile de bani și de timp ale procedurii de contestare și a întregului proces juridic care se desfășoară. Contravențiile rutiere domină, probabil, această cazuistică. Dispozițiile art. 118 alin (1) ale Codului rutier reprezintă o transpunere a prevederii din legea cadru, O.G nr. 2/2001”, a declarat deputatul Eugen Neață pe marginea acestui subiect de mare interes pentru șoferi.

După ce vor fi adoptate, modificările legislative îi vor ajuta și pe reprezentanții firmelor de transport

„Întrucât am modificat recent legea de bază, pentru a nu exista poziții divergente se impune a fi modificată și legislația rutieră. În vederea înlăturării problemelor ce pot interveni in stabilirea competenței și în cazul contestării acestui gen de contravenții este necesară și adoptarea acestei inițiative legislativa de modificare a Legii nr. 195/2002 (Codului rutier) în sensul consacrării și acolo a competenței alternative. Tocmai de aceea, am inițiat această nouă modificare, pentru a da posibilitatea șoferilor și firmelor de transport să se apere în instanțele din imediata apropiere, fără a-și complica activitatea obișnuită și, cum spuneam, fără a pierde mai mulți bani și mai mult timp pentru o acțiune care acum, când vorbim, nu se poate desfășura decât la locul faptei. Deși se referea la o gamă largă de acțiuni, inițiativa mea din trecut s-a bucurat de o bună primire în rândul șoferilor și a transportatorilor de pe rutele naționale, europene și internaționale, ceea ce m-a determinat să propun această modificare mai aplicată la domeniul lor de activitate”, a concluzionat reprezentantul județului nostru în Parlamentul României.