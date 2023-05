NOI PRECIZĂRI cu privire la o inițiativă legislativă de succes a deputatului Eugen Neață

Email the Author

Email the Author

About Curierul de Valcea,

Pentru înlăturarea acestui aspect, deputatul Eugen Neață a anunțat că a identificat și soluțiile necesare. „Am reluat întregul proces de modificare a legislației, de data aceasta a articolului cu pricina din Codul rutier. De curând, modificarea propusă de mine a primit avizul pozitiv al Comisiei pentru industrii și servicii din Camera Deputaților. Urmează Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru transporturi și infrastructură și Comisia juridică. În fapt, această modificare legislativă nu face decât să pună de acord o modificare deja realizată cu alta, contradictorie, rămasă în vechiul text al Codului Rutier. Folosesc prilejul pentru a mulțumi tuturor colegilor mei care au susținut deja prin votul din comisii această inițiativă și, anticipat, celor care o vor susține în dezbaterile viitoare. La fel ca data trecută, oamenii așteaptă cu nerăbdare îngăduința de a-și apăra drepturile în fața instanțelor judecătorești de acasă de la ei, fără complicații costisitoare și inutile. Ca inițiator de legi și de modificări legislative de utilitate pentru români, am ținut să relatez despre acest caz mai puțin obișnuit, de punere de acord a prevederilor opuse din legi diferite, aflate în acțiune în același timp” , a precizat deputatul Eugen Neață.

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie Justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Comuna Galicea - Telefon 0745 363 878

Calendar apariții mai 2023 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « apr.

Caseta redacțională Președinte de Onoare: Ioan Barbu

Director onorific: Lilian ZAMFIROIU

Administrator: Sorin Alexandru Barbu

e-mail: office@curierul.ro

Director de Publicitate: Alin Emilian Tudoroiu

e-mail: publicitate@curierul.ro

Corespondenți Germania:

Dr. Radu Dobrescu

Dr. Christian Pelshenke

Redactori-colaboratori (redactia@curierul.ro):

Marius Constantin Ciutacu, Sebastian Iulian Cîrciu, Gabriel Teodorescu

Râmnicu Vâlcea, Carol I 19, Vâlcea, 240591, România

Tel.: 0250/73.23.25; 0350/40.17.02;

Fax: 0250/73.23.26; 0350/40.17.03;

www.curierul.ro

www.curieruldevalcea.ro

ISSN: 1220-9597 / ISSN-L: 1220-9597