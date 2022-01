E oficial: TURCII AU CÂȘTIGAT BĂTĂLIA pentru al doilea segment din autostrada Pitești-Sibiu

Vineri, 31 decembrie 2021, urmare a finalizării procesului de evaluare a ofertelor, CNAIR a comunicat rezultatul procedurii de atribuire a contractului pentru proiectarea și execuția secțiunii 2 a Autostrăzii Sibiu – Pitești, Boița – Cornetu, după cum reiese dintr-un comunicat oficial de presă.

„Ofertantul desemnat câștigător este ASOCIEREA MAPA INSAAT VE TICARET A.S. – CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S., cu preţul de 4.250.006.315 lei fără TVA. Durata de proiectare și execuție a acestei secțiuni este de 68 luni, din care 18 luni durata de proiectare și 50 de luni durata de execuție lucrări. Durata de garanție a lucrărilor este de 120 de luni. Traseul are o lungime de 31,33 km. Sursa de finanțare: Fonduri Europene Nerambursabile. Această secțiune conține următoarele lucrări principalele: 49 de poduri și viaducte, șapte tuneluri cu lungimi cuprinse între 250 metri și 1.590 metri, Ecoduct în zona localității Lazaret.

Semnarea contractului de achiziție publică va fi posibilă după finalizarea procesului de avizare a acestuia”, reiese din comunicatul amintit.

Sursă foto: Arhivă