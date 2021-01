„E normal ca oamenii să iasă în stradă, să apară conflicte sociale”

A declarat deputatul Daniela Oteșanu

Așa cum se observă din mișcările de protest, începutul de an 2021 stă sub semnul conflictului social.

„Aşa cum am anticipat şi la finalul anului trecut, începutul de an va fi sub semnul conflictului social. Atunci când încropeşti o coaliţie care să guverneze fără să ţii cont de votul în ansamblu, evident că apar conflicte sociale. Dacă preşedintele Iohannis ar fi ţinut cont de votul românilor şi ar fi oferit mandatul PSD de a forma un guvern, probabil am fi evitat acele conflicte care astăzi aduc oamenii în stradă, pentru că priorităţile unei coaliţii în jurul PSD ar fi fost cu siguranţă altele, nu de a trage la sorţi, pentru că am ajuns acum să tragem la sorţi funcţiile de conducere. Sunt cumva bucuroasă de faptul că oamenii au ieşit în stradă să-şi apere profesorii care sunt astăzi abuzaţi, împinşi din şcolile în care au predat ani de zile, fără niciun fel de explicaţie. Oamenii vor să-şi apere dascălii, ceea ce mi s-a apărut fabulos pentru noi, ca naţie. Au ieşit în stradă poliţiştii, au ieşit în stradă medicii, o să iasă în stradă toate categoriile sociale care au crezut în lege. Din păcate, această coaliţie merge înainte, păstorindu-şi interesele politice fără legătură cu dorinţele românilor”, a declarat Daniela Oteșanu.

Deputatul de Vâlcea a mai spus că, printre nemulţumirile românilor care, în opinia sa, vor duce în acest an la conflicte sociale se află faptul că nu se respectă legea care prevedea creşterea salariilor bugetarilor, „explozia” preţurilor la combustibil, condiţiile achiziţiei de locuinţe de către tineri şi lipsa sprijinului pentru fermieri.