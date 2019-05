După victoria cu Unirea Bascov, Flacăra Horezu continuă lupta pentru locul al doilea

În etapa a XXVIII-a (antepenultima) din Seria C a Ligii a III-a de fotbal, Flacăra Horezu a obținut un succes foarte important, care menține echipa noastră în calculele pentru ocuparea poziției a doua în ierarhia finală a acestei serii. La finalul săptămânii trecute, pe Stadionul „Treapt” din Horezu, Flacăra s-a impus cu 2-1 în duelul cu gruparea argeșeană Unirea Bascov. În urma acestui succes, echipa horezeană, singura care reprezintă județul nostru în competițiile fotbalistice de nivel național, a ajuns la un total de 54 de puncte, aflându-se la două «lungimi» în urma Universității Craiova, formație aflată pe locul secund al ierarhiei. În ceea ce privește primul loc și promovarea în liga secundă, acestea au fost deja «amanetate» de câteva runde de Turris Turnu Măgurele. Gruparea teleormăneană, pregătită de Erik Lincar (fost antrenor la Damila Măciuca și CSM Râmnicu Vâlcea) are acum 68 de puncte, adică nu mai puțin de 12 în fața Universității Craiova, obținând o promovare care nu a lăsat loc de dubii pe cel de-al doilea eșalon valoric al fotbalului românesc.

Urmează o deplasare grea la ACSO Filiași

În runda a XXIX-a, antepenultima din Seria C a Ligii a III-a de fotbal, Flacăra Horezu va susține ultimul meci în deplasare din acest sezon. Partida se anunță una destul de dificilă pentru vâlcenii pregătiți de antrenorul-jucător Adi Popa. Sâmbătă, 18 mai, cu începere de la ora 18.00, Flacăra va evolua pe terenul trupei doljene ACSO Filiași, ocupanta poziției a cincea în clasamentul Seriei C (46 de puncte). Pentru a rămâne în cursa pentru locul secund în ierarhia finală, Flacăra are nevoie de toate cele trei puncte puse în joc.

După cinci ani,

Meci al revanșei pentru horezeni

În iunie 2014, într-un meci de baraj disputat la Drobeta Turnu Severin, ACSO Filiași și Flacăra Horezu s-au duelat pentru promovarea în Liga a III-a. Atunci, campioana Doljului (care purta titulatura CSO Filiași) se impunea în fața campioanei Vâlcii la capătul unui meci destul de echilibrat și obținea promovarea în Liga a III-a, eșalon din care nu a retrogradat (dar nici nu a promovat) în niciuna dintre cele cinci ediții care s-au disputat de la momentul acelui joc de baraj, unul de tristă amintire pentru horezeni. Echipa vâlceană are acum posibilitatea de a răzbuna încă o dată acel eșec, după înfrângerea pe care Flacăra a aplicat-o formației doljene în turul acestui sezon de Liga a III-a. Atunci, într-un meci disputat la Horezu, în cadrul etapei a XIV-a, jucat sâmbătă, 24 noiembrie 2018, Flacăra s-a impus la limită, scor 1-0.

Liga a III-a, Seria C:

Programul etapei a XXIX-a

(penultima din acest sezon)

Vineri, 17 mai, ora 18.00

Unirea Bascov – AFC Astra Giurgiu II

Sâmbătă, 18 mai, ora 18.00

ACSO Filiași – Flacăra Horezu

Sporting Roșiori – Turris Turnu Măgurele

Flacăra Moreni – ACS Municipal Brașov

CSU Craiova II – CSM Alexandria

Atletic Bradu – FC Pucioasa

AFC Hermannstadt II – FC Voluntari II

Viitorul Domnești – FCU Craiova

Liga a III-a, Seria C:

Programul etapei a XXX-a

(ultima din acest sezon)

Sâmbătă, 25 mai, ora 18.00

Flacăra Horezu – CSU Craiova II

FCU Craiova – Flacăra Moreni

Turris Turnu Măgurele – AFC Hermannstadt II

AFC Astra Giurgiu II – ACSO Filiași

FC Pucioasa – Unirea Bascov

CSM Alexandria – Sporting Roșiori

ACS Municipal Brașov – Atletic Bradu

FC Voluntari II – Viitorul Domnești

Clasamentul Seriei C

Cu doar două etape rămase de disputat din campionatul Ligii a III-a, ierarhia Seriei C, din care face parte și echipa vâlceană Flacăra Horezu, se prezintă în felul următor: Turris Oltul Turnu Măgurele – 68p, FC Universitatea Craiova – 56p, Flacăra Horezu – 54p, CSM Alexandria – 47p, ACSO Filiași – 46p, ACS Municipal Brașov – 43p, FC Pucioasa – 42p, CS Universitatea Craiova II – 40p, Unirea Bascov – 38p, AFC Astra Giurgiu II – 37p, Flacăra Moreni – 37p, FC Voluntari II – 34p, Sporting Roșiori – 30p, Atletic Bradu – 27p, AFC Hermannstadt II – 21p, Viitorul Domnești – 3p.

*Turris Turnu Măgurele a câștigat Seria C și a promovat în Liga a II-a

**Sporting Roșiori, Atletic Bradu, AFC Hermannstadt II și Viitorul Domnești au retrogradat în Liga a IV-a

