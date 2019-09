După trei zile de manifestații în fața puterii județene, Sindicaliștii platformei vor să protesteze și la Guvern

• protestatarii ultimelor trei zile și-au anunțat dorința de a merge în capitală pentru a se face auziți de către executiv

„Dacă nu vine Viorica la noi, mergem noi la Viorica!” pare a fi principiul după care sutele de manifestanți care au protestat în fața Prefecturii și Consiliului Județean timp de trei zile se vor ghida în perioada următoare.

Dacă în prima zi au cerut plăți compensatorii pe lângă banii de șomaj iar în a doua zi au mizat strict pe menținerea locurilor de muncă, ieri, în ultima zi a calendarului oficial de proteste, sodiștii, minerii și energeticienii au stabilit ca prioritate finală și supremă un drum în capitală! De ce? În primul rând, pentru că de marți de când au dat startul, mișcările lor de stradă nu au avut absolut nici un ecou dinspre București și în al doilea rând, pentru că, potrivit liderilor de sindicat, în data de 18 septembrie, este programată o ședință comună a guvernelor român și polonez.

Așa cum au procedat în fiecare din aceste zile de miting, protestatarii și-au început ziua de la ora 9.00 cu un sfert de oră de zarvă sub geamul prefectului. După fix 15 minute, Florian Marin a ieșit, din nou, să le vorbească de pe treptele instituției pe care o conduce. De această dată, mult mai nervos și irascibil decât în zilele precedente poate și din cauza faptului că a fost declarat „mincinos” de către liderul sodiștilor: „În plus față de ce v-am informat ieri dimineață, am înaintat către Guvernul României următoarea informare, v-o citesc și dumneavoastră chiar dacă a fost deja transmisă liderilor dumneavoastră: „Vă informăm că în data de 11.09. 2019, în intervalul orar 9.00-11.00 în fața sediilor Instituției Prefectului Vâlcea și Consiliului Județean a fost reluat mitingul de protest organizat de toate sindicatele care ați participat autorizat la care au participat un număr de circa 250 persoane. În plus față de revendicările susținute la mitingul din 10.09.2019, reprezentanții sindicatelor au solicitat ca toți factorii de decizie de la nivel guvernamental care au responsabilități în rezolvarea problemelor de pe platforma chimică vâlceană să fie prezenți în zonă spre a discuta în mod direct cu persoanele participante la protest. Aștept un răspuns… pe măsură ce va exista…” Cuvântul prefectului a fost completat imediat de o invitație de a însoți manifestanții în capitală. Oferta lansată de către Adrian Mugioiu a fost ignorată iar mulțimea a început să ceară intervenția și ajutorul parlamentarilor de Vâlcea: „Ați solicitat prezența parlamentarilor și i-am chemat la o discuție pentru dimineața zilei de luni…” a fost replica reprezentantului Guvernului.



„Domnule prefect, dacă nu rezolvați situația de pe platformă vă veți da demisia din funcție odată cu plecarea noastră, cu concedierea noastră?” s-a auzit răspicat din mulțimea sutelor de manifestanți. „Dacă rezolvarea situației dumneavoastră stă-n demisia prefectului… atunci înseamnă că nu-i nici o problemă. Dumneavoastră îmi cereți mie să rezolv o problemă economică de pe platformă atât timp cât în dreptul Instituției Prefectului din punct de vedere legal, eu, în afară de ceea ce fac, nu am altă posibilitate. Nu pot să intervin! Vă rog să m-ascultați că eu v-am ascultat pe dumneavoastră și m-ați și-njurat în cursul zilei de ieri câțiva dintre dumneavoastră și nu e în regulă…Puteți să mă înjurați cât doriți dumneavoastră dar realitatea v-o spun chiar dacă nu vă convine unora dintre dumneavoastră… Da, situația se cunoaște de foarte mult timp! Este o societate aflată în insolvență care are contract cu altă societate, da? Prefectul nu are obligația legală și nu poate interveni…Credeți cumva că am stat aici și n-am făcut nimic, că nu m-a interesat problema dumneavoastră?! Da, am spus că particip la orice demers al dumneavoastră…”

Costi are un simț…și pe „bunul Dumnezeu”

La rândul său, președintele Consiliului Județean a ieșit în fața manifestanților pentru a le da cele mai proaspete noutăți. Mult mai dezinvolt și degajat decât prefectul, acesta le-a transmis protestatarilor: „Oameni buni, ce-am făcut de ieri până azi: în primul rând, avem în lucru la Guvern trei hotărâri succesive care trebuie date pentru ca, virgulă, Complexul Energetic Oltenia să poată intra pe un deal, la ei, acolo să exploateze cărbune pe care să ni-l dea nouă. Dacă ne dau cărbune, evident se-ntâmplă niște chestii cu prețul gazului…Doi, am vorbit, vom primi gaze la preț ELCEN, adică și noi la un preț mai bun ce primim acuma. De dimineață, am vorbit din nou cu directorul de la CEO care m-a asigurat că vor veni pentru CET Govora două trenuri la trei zile, asta înseamnă undeva la… 25.000 tone, nu zic 30, de cărbune în plus. În dimineața asta, am vorbit cu domnul Urbanowski la telefon. I-am explicat despre problemele pe care le-am rezolvat, legat de cărbune, legat de gaz. Acuma, administratorul judiciar de la CET așteaptă să primească în scris toate aceste cifre care trebuie introduse într-o aplicație care dă, la final, un preț să vedem cât de jos va fi… că nu ne putem duce prea jos ca să nu dăm și noi de dracu, pe românește. Foarte important, marți va fi o întâlnire la Ministerul Energiei la care participă Chimcomplex, USG Chiech. Eu susțin și i-am spus și domnului Urbanowski că ar trebui să prezinte această soluție: dacă în Polonia s-a putut ca statul să suporte o parte din certificatele alea de emisie CO2, hai să vedem că trebuie să se poată și în România. Altfel, săptămâna viitoare, împreună cu mine, mergem la București! În frunte cu mine, că eu trăiesc aici! Ei nu trăiesc aici, cu dumneavoastră….Eu nu vreau să mă întâlnesc la cumpărături, la piață sau la dispensar sau la spital sau la biserică cu dumneavoastră și să-ntoarceți capul și să ziceți: uite-l p-ăla, nenorocitul, care ne-a mințit! Nu voi fi niciodată mincinos în fața dumneavoastră și atunci…E foarte simplă treabă, îi înțeleg și pe cei de la USG, înțeleg și ce vor investitorii polonezi dar trebuie să ne înțeleagă și ei… că dacă nici CET-ul ăsta nu trăiește… e rău pentru toată lumea, nu numai pentru calcar sau pentru cărbune…Fraților, eu trebuie să fiu foarte atent la ce vorbesc aici pentru că vorba de un litigiu comercial, eu acționez acuma pentru că e o problemă socială și am primit solicitare în scris, pentru ăia care vă pregătiți cu plângeri penale, că asta urmăresc băieții, cum să-mi facă mie o plângere, dacă ar putea să mă bage și-n pușcărie… ar fi perfect pentru ei. Dar nu le ajută Dumnezeu! Mâine mă duc iar la București pentru că trebuie să punctăm niște lucruri: hotărârile alea de Guvern și am om la București pe care l-am rugat: stai pe capul lor la Ministerul Mediului până dau și fac acele documente. Mâine după amiază, mă întâlnesc cu doamna prim-ministru, cu ministrul Finanțelor și-o să solicit prezența și a secretarului de stat de la Energie la această întâlnire pentru că trebuie să le spun foarte clar în ce situație ne aflăm pentru că nu mai e mult până săptămâna viitoare. Eu vă spun: în viața mea, am trecut prin necazuri mari! În 2009, i-am mulțumit lui Dumnezeu că mai trăiesc. Eu am așa… un simț, că prin tot ceea ce fac eu dar și prin faptul că încercăm să ne salvăm familiile și locurile de muncă… o să ne ajute Dumnezeu!”