Email the Author

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

• Între 9-10 noiembrie 2022, Conferința internaţională de hidraulică, pneumatică, elemente de etanşare, mecanică fină, scule, dispozitive şi echipamente electronice specifice, mecatronică s-a întors în calendarul Vâlcii • În structura acestei manifestări au fost incluse conferințe științifice, workshop-uri și dezbateri tematice Cel mai important eveniment științific și singurul de anvergură și tradiție internațională desfășurat în județul nostru a ajuns la ediția XXVI. Miercuri și joi, adică 9 și 10 noiembrie 2022, HERVEX a sunat încă o dată adunarea pentru elita inginerească autohtonă și nu numai. După anii de pandemie, reprezentați din Polonia, Republica Moldova și Canada au răspuns prompt și entuziast invitației organizatorilor Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică INOE 2000-IHP, București, și Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Wroclaw, Polonia, Universitatea Tehnică din Chișinău, Republica Moldova, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica din Timișoara și Universitatea Politehnică din București și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București. Krzysztof Kedzia, Universitatea de Științe și Tehnologie din Wroclaw, Polonia, Viorel Bostan, Universitatea Tehnică din Chișinău, Republica Moldova, Marius Paraschivoiu, Universitatea Concordia din Montreal, Canada, au vorbit în deschiderea evenimentului care a fost gândit și programat drept o platformă pentru prezentări și discuții asupra tendințelor inovative din Fluid Power, sub forma unui forum de dezbateri pentru toți cei interesați de acest domeniu (oameni de știință, producători, comercianți și utilizatori).

Right Asides

Caută Caută

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Calendar apariții noiembrie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 « oct.