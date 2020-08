După aproape jumătate de secol, AMPLE MODERNIZĂRI la clădirea Policlinicii SJU Vâlcea

Miercuri, 26 august 2020, Constantin Rădulescu (foto), președintele Consiliului Județean Vâlcea, a semnat un nou contract foarte important pentru județul nostru și pentru sănătatea locuitorilor lui. Este vorba despre contractul de proiectare și execuție pentru obiectivul de investiții intitulat „Modernizarea, Extinderea și Dotarea Ambulatoriului din cadrul SJU Vâlcea”. Acest proiect, finanțat cu fonduri europene, are o valoare totală de 15.898.761 lei (adică aproximativ 3,3 milioane euro). Perioada de timp în care acesta urmează a se implementa este de doi ani și patru luni (28 de luni).

În cadrul proiectului semnat, principalele lucrări care se vor derula vor consta în reabilitarea corpului existent în cadrul Policlinicii, dar și extinderea acestuia, prin realizarea unui corp nou. De asemenea, contractul recent semnat prevede și achiziționarea de aparatură medicală. Concret vorbind, aparatele care vor fi achiziționate sunt următoarele: ecograf, defibrilator, EKG, nebulizator, aparat tăiere ghips, baie galvanică, aparate aerosoli, mese kinetoterapie.

„Pe 3 iunie 2019, am semnat un contract de finanțare, prin POR, care vizează modernizarea, reabilitarea și dotarea Policlinicii de la Spitalul Nou. Acum am semnat din nou un contract, de această dată unul de proiectare și execuție a lucrărilor pentru acest obiectiv. Vorbim despre o clădire la care nu s-a mai intervenit din anul 1972 și sperăm ca lucrările efective să înceapă în luna decembrie. Vom reabilita vechea clădire și vom construi un corp nou, cu două etaje, pe care îl vom dota cu echipamentele necesare și pe care îl vom lega, printr-o pasarelă metalică, de actuala clădire. Este unul din pașii importanți pe care îl facem pentru atingerea obiectivului nostru, acela de a avea, la Vâlcea, cele mai moderne spitale din regiune”, a declarat Constantin Rădulescu, președintele Consiliului Județean Vâlcea.

• Material realizat cu sprijinul Compartimentului Comunicare și Relații Publice al CJ Vâlcea