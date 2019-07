Duminică seara, Sandra Izbașa, dublă campioană olimpică la gimnastică, petrece alături de râmniceni la Zilele Imnului

• legendara sportivă a CSA Steaua se va afla în parcul Mircea cel Bătrân la vizionarea primului film artistic în care joacă

În cadrul ultimei seri de vizionări în aer liber la ediția a IX-a a festivalului de film CineVil este programată o întâlnire specială pentru râmniceni. Duminică seara, filmul „Faci sau taci” o va aduce în oraș pe Sandra Izbașa, dubla campioană olimpică la gimnastică, multiplă medaliată la campionatele europene din anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 și 2012 și la campionatele mondiale din 2006, 2007, 2008 și 2010, care face parte din distribuția peliculei regizate Iura Luncașu.

Comedia „Faci sau taci”, lansată în această primăvară cu încasări de 605.000 RON, are pe afiș nu mai puţin de 16 vedete: Augustin Viziru, Levent Sali, Gică Craioveanu, Cătălin Cazacu, Codin Maticiuc, Cosmin Nedelcu (Micutzu), Bogdan Mălăele, Diana Dumitrescu, Sandra Izbaşa, Giulia Huidu, Oana Moşneagu, Ana Baniciu, Cristina Vişterneanu, Monica Bârlădeanu, Maria Popoviciu şi Horia Brenciu. Pelicula aduce în prim plan reţelele de traficanţi de carne vie, care de această dată au căpătat proporţii îngrijorătoare. O grupare atipică, fără nume, fără identitate, activează în România şi serveşte ţările vecine. Nimic amuzant până aici. Dar atunci când câţiva funcţionari români primesc vizita oficialilor din Spania şi trebuie să pună la cale o misiune specială, iar spaniola lor constă în Hola, mamacita, Shakira, Pique, lucrurile se complică. Pornim în misiune, dar care-i aia? Noroc că există şi oameni competenţi. Misiunea e pe cale să înceapă. O echipă de șase fete de la forţele speciale, miniştri, comisari, un şofer nedumerit, un infractor cu identitate ascunsă, un funcţionar plin de pofte carnale, cu toţii se pun în mişcare. Se instalează tabăra de operaţiuni şi se aplică planul: fetele, care mânuiesc armele la fel de bine cum mânuiesc rujul, trebuie să intre adânc sub acoperire într-un semi-bordel, o casă conspirativă de tranzit unde sunt ţinute ostaticele în drumul spre Rusia sau Serbia.

„Eu sunt Ema în film, Sandra în viața de zi cu zi. E primul meu lungmetraj și abia aștept să apară filmul. Regizorul Iura Luncașu s-a gândit la mine și a creat povestea în jurul personajului din viața mea de gimnastă, un fel de personaj războinic, care tot timpul găsește soluții și nu se gândește niciodată la eșec. Aveam zile cu 12-14 ore de filmare. Stăteam și peste cele 12 ore oficiale, dar nu simțeam. Nu mi-era teamă că nu pot să mă descurc sau că o să uit textul. Este pentru prima dată când joc într-un film, aşa că am ales să privesc totul cu inima deschisă şi să fiu, în acelaşi timp, pregătită să fac faţă provocărilor, pentru că am ieşit puţin din zona mea de confort. Bineînţeles că am avut emoţii, însă tot de la colegii mei de platou am învăţat cum îmi pot învinge temerile şi să îmi joc rolul aşa cum trebuie”, spune marea campioană despre ceea ce a reprezentat această nouă experiență pentru ea.

Rolul îi vine perfect sportivei de la CSA Steaua, care este și căpitan al armatei române, grad primit în data de 23 aprilie 2018, cu prilejul Zilei Forțelor Terestre, în cadrul unei ceremonii la sediul MAPN.

Așadar, dacă doriți să rămâneți cu o amintire specială de la Zilele Imnului 2019, o dublă campioană olimpică vă așteaptă în centrul orașului duminică seara, de la orele 21.00, în Parcul Mircea Cel Bătrân.