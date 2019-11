După aproape șapte ani, duelul orgoliilor dintre Vâlcea și Gyor se va rejuca în polivalentă!

SCM Râmnicu Vâlcea și-a aflat adversarele din faza grupelor principale ale Ligii Campionilor

După o pauză de peste șase ani în care județul Vâlcea și întreaga zonă a Olteniei nu au mai fost reprezentate la nivelul Ligii Campionilor, actuala echipă de handbal feminin sprijinită de Primăria Râmnicu Vâlcea și de Consiliul Județean începe să calce pe urmele legendarei formații Oltchim. Aflată la prima participare sub actuala titulatură de Sport Club Municipal, gruparea din Râmnicu Vâlcea a reușit o performanță care cu greu putea fi anticipată până acum unu-doi ani chiar și de către cei mai optimiști fani ai echipei de sub Dealul Capela. Formația pregătită de Florentin Pera (antrenor principal), Mia Rădoi (antrenor secund) și Ildiko Kerekeș Barbu (antrenor cu portarii) s-a calificat în faza grupelor principale ale celei mai titrate competiții intercluburi din handbalul feminin european. Prin locul al treilea pe care a încheiat în Grupa C, SCM Râmnicu Vâlcea a acces între cele mai valoroase 12 cluburi de pe continent.

Suporterii vâlceni au fost mereu alături de echipă

Meritele pentru această reușită a sportului din întreaga Oltenie se cuvin, în egală măsură, credem noi, handbalistelor care au dat tot ce au avut mai bun pe teren, oamenilor din staff-ul tehnic al clubului care au trudit mult pentru a oferi sportivelor cele mai bune sfaturi tactice, sponsorilor echipei care au încercat să ofere cele mai bune condiții de pregătire din punct de vedere sportiv, dar și fanilor care au fost mereu alături de echipă – „și la bine și la greu” –, ei umplând de fiecare dată Sala „Traian” până la refuz. În ceea ce îi privește pe fani, unii dintre ei au demonstrat cât de mare le este atașamentul față de club mergând să își susțină echipa din tribune chiar și la meciurile pe care SCM Râmnicu Vâlcea le-a susținut, în această toamnă, în diferite orașe europene, cum ar fi Brest în Franța, Podgorica în Muntenegru și Ludwigsburg în Germania!

Deținătoarea trofeului Ligii Campionilor va veni la Vâlcea în luna februarie

În ceea ce privește viitoarele adversare pe care echipa noastră le va întâlni în faza grupelor principale din Liga Campionilor acestea sunt nume cunoscute în handbalul feminin european, care, în ultima perioadă, au participat constant în puternică întrecere. Cum SCM Râmnicu Vâlcea a făcut parte din Grupa C, primele trei clasate se vor alătura primelor trei din Grupa D într-o grupă extinsă de șase formații. Echipele care s-au aflat în aceeași grupă în prima fază a întrecerii nu vor mai juca între ele, fiindu-le luate în calcul punctele din meciurile pe care le-au disputat deja între ele. Astfel, ocupantele primelor trei locuri din Grupa C (adică Brest Handball, Buducnost Podgorica și SCM Râmnicu Vâlcea) se vor duela, în partide tur-retur, cu ocupantele primelor trei poziții din ierarhia finală a Grupei D (adică ETO Gyor, IK Savehof și Krim Ljubljana).

Dintre aceste trei viitoare adversare ale echipei vâlcene, de departe atrage atenția notoritatea de care bucură ETO Gyor în handbalul feminin. Puternica grupare maghiară, deținătoarea trofeului Ligii Campionilor, va fi una dintre adversarele jucătoarelor de la SCM în faza grupelor principale. Conform calendarului pus la dispoziție de către reprezentanții Federației Europene de Handbal, meciul dintre SCM Râmnicu Vâlcea și ETO Gyor se va disputa, în Sala Sporturilor „Traian”, în perioada 7-9 februarie 2020! Returul se va juca în Ungaria, la începutul lunii martie 2020. Cum se cunoaște, între cele două grupări și, mai ales, între suporterii lor, există destule orgolii, născute pe vremea în care Oltchim Râmnicu Vâlcea și ETO Gyor se luptau în fazele finale ale Ligii Campionilor. Rivalitatea dintre ultrașii celor două echipe a crescut și mai mult după ce, în primăvara anului 2013, ETO Gyor a barat calea Oltchimului spre finala Ligii Campionilor, la capătul unei semifinale în dublă manșă care a dat naștere multor discuții!

Situația din Grupa a II-a principală. Primele patru clasate se vor califica în sferturi!

SCM Râmnicu Vâlcea va face parte din Grupa a II-a principală, formată, cum spuneam mai sus, din primele trei clasate ale Grupei C și tot primele trei clasate din Grupa D. Coroborând rezultatele din meciurile pe care echipele care au fost în aceeași grupă le-au disputat între ele, clasamentul acestei grupe se prezintă astfel: ETO Gyor – 8p, Brest Handball – 8p, Buducnost Podgorica – 4p, Krim Ljubljana – 2p, IK Savehof – 2p, SCM Râmnicu Vâlcea – 0p.

La finalul celor șase etape din Grupa a II-a principală, primele patru clasate se vor califica în sferturile de finală ale competiției.

Programul echipei noastre în grupele principale

Etapa I (24-26 ianuarie 2020)

SCM Râmnicu Vâlcea – Krim Ljubljana

Etapa a II-a (31 ianuarie – 2 februarie 2020)

IK Savehof – SCM Râmnicu Vâlcea

Etapa a III-a (7-9 februarie 2020)

SCM Râmnicu Vâlcea – ETO Gyor

Etapa a IV-a (21-23 februarie 2020)

Krim Ljubljana – SCM Râmnicu Vâlcea

Etapa a V-a (28 februarie – 1 martie 2020)

SCM Râmnicu Vâlcea – IK Savehof

Etapa a VI-a (6-8 martie 2020)

ETO Gyor – SCM Râmnicu Vâlcea

