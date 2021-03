Direcția pentru Agricultură Județeană Vâlcea își turează motoarele pentru Recensământul Agricol

„Suntem deja pe ultima sută de metri în ceea ce privește organizarea recensământului agricol programat să se desfășoare în perioada 1 mai -31 iulie 2021. La această oră, vă pot spune că suntem în plin proces de selectare a personalului de recensământ până în data de 19 martie la propunerile trimise de către Comisiile Locale de la nivelul fiecărui UAT. Urmează semnarea contractelor cu recenzorii șefi și coordonatorul. De la 1 aprilie-31 aprilie, este programată etapa de instruire a personalului de recensământ”, ne-a dezvăluit Ovidiu Barbu (foto), directorul executiv DAJ Vâlcea.

România, ca stat membru al Uniunii Europene, are obligaţia respectării legislaţiei europene în domeniul statistic, precum şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură – FAO, conform cărora fiecare stat membru trebuie să efectueze un recensământ general agricol o dată la 10 ani.

„Scopul fundamental al recensământului este de a oferi informaţii esenţiale şi de calitate, atât pentru politicile naţionale guvernamentale în domeniul agriculturii, cât şi pentru definirea anumitor politici publice comunitare şi, în acelaşi timp, permite elaborarea unor măsuri eficiente în vederea sprijinirii şi menţinerii structurilor agricole de mici dimensiuni”, a explicat Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).

Rezultatele recensământului general agricol vor evidenţia schimbările intervenite de la recensământul din anul 2010, evoluţiile referitoare la caracteristicile structurale ale exploataţiilor agricole, situaţia suprafeţelor agricole utilizate, a celor care fac obiectul unor subvenţii şi care se află sub restricţii de mediu, a efectivelor de animale, a adăposturilor pentru animale şi a persoanelor care au lucrat în agricultură.

Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului agricol se vor face de Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul de Interne, împreună cu structurile din subordine, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.