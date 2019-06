Din Italia, EUROTricolorii au „ajuns” în Japonia

Luni seara, la Cesena, România a disputat cel de-al treilea meci de la Campionatul European de Fotbal Under 21 găzduit de Italia și San Marino. Echipa noastră a întâlnit reprezentativa similară de vârstă a Franței într-un joc în care rezultatul de egalitate califica ambele echipe în semifinalele întrecerii. Presa de pe întreg continentul (cu precădere cea italiană, căci echipa gazdelor se califica în semifinale dacă România învingea Franța) a vorbit despre posibilitatea ca meciul să se termine cu o remiză, una „de salon”, la capătul unei partide în care România și Franța aveau nevoie doar de un punct pentru a fi sigure de prezența între cele mai bune naționale ale Europei la această categorie de vârstă.

Iar specialiștii care au văzut destul de probabilă remiza în partida dintre tricolori și cocoșii galici nu s-au înșelat, meciul încheindu-se cu un 0-0. Finalul partidei a găsit, lucru mai rar întâlnit în fotbal, două echipe fericite pe teren. Tot fericiți au fost și cei peste 10.000 de suporteri români care au urmărit jocul din tribunele arenei din Cesena, dar și milioanele de conaționali care s-au aflat în fața micilor ecrane. Jocul a fost mai modest decât era de anticipat (poate nu și în condițiile date). Românii și francezii nu au făcut un meci la fel de spectaculos precum celelalte pe care le-au disputat la acest turneu. Dacă francezii au fost oricum mai «zgârciți» în goluri în primele două jocuri (când au punctat de trei ori în porțile Angliei și Croației – o reușită fiind, de fapt, autogol), românii nu au mai reușit nici un gol spre deliciul publicului (după ce, în primele două partide din Grupa C, tricolorii marcaseră de opt ori!).

Marele bonus al calificării în semifinale: participarea la Jocurile Olimpice de la Tokio!

Trupa lui Mirel Rădoi a câștigat Grupa C, cu un total de șapte puncte, fiind la egalitate cu Franța, dar cu un golaveraj mai bun. De altfel, această grupă a Campionatului European Under 21 a fost singura care a dat două echipe în semifinalele competiției: România de pe primul loc și Franța în calitate de cea mai bună ocupantă a locurilor secunde din cele trei grupe. Din Grupa A s-a calificat Spania (în detrimentul reprezentativei gazdelor), în timp ce, din Grupa B, a mers mai departe Germania (campioana en-titre).

Pe lângă calificarea memorabilă în semifinalele unei întreceri fotbalistice continentale, această echipă a României a mai bifat o reușită istorică. Hagi Jr., Pușcaș, Radu & Co. s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Tokio, ce se vor desfășura în luna august a anului viitor. Dacă România nu se mai calificase la un turneu european destinat naționalelor Under 21 din anul 1998, tricolorii nu au mai fost prezenți la Jocurile Olimpice tocmai din anul 1964. Aceste cifre întăresc din plin performanța românilor de la acest Campionat European!

Meci de foc cu Germania

Joi, 27 iunie 2019, ar putea rămâne o altă dată de referință pentru fotbalul românesc. Cu începere de la ora 19.00, la Bologna, România va întâlni Germania în semifinale. Aparent, partida pare echilibrată pentru că vorbim despre două formații câștigătoare ale grupelor din care au făcut parte (chiar și cu același număr de puncte). Totuși, Germania pornește cu prima șansă prin prisma palmaresului care o recomandă, în care se află inclusiv titlul cucerit în urmă cu doi ani. Tricolorii au promis însă milioanelor de români care îi vor susține din toate colțurile planetei că vor da totul pentru o calificare istorică în marea finală!

