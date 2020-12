DESCINDERI ÎN BĂBENI: Sute de kilograme de petarde au fost confiscate!

Polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și cei din orașul Băbeni, în baza planului național de acțiune „FOC DE ARTIFICII”, au organizat, la data de 24 decembrie 2020, două acțiuni de amploare. Acestea au urmărit identificarea și combaterea evenimentelor negative generate de nerespectarea prevederilor legale, care reglementează deținerea, comercializarea, importul, depozitarea și folosirea articolelor pirotehnice de către persoanele fizice și juridice.

Astfel, începând cu ora 06.00, polițiștii de la arme, explozivi și substanțe periculoase și polițiștii din orașul Băbeni, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, au pus în aplicare șapte mandate de percheziție domiciliară pe raza orașului Băbeni. La locuințele vizate, polițiștii au descoperit peste 600 de kilograme de articole pirotehnice din categoriile I, II și III, interzise pentru deținere și comercializare către publicul larg, în România. Șase persoane au fost conduse la audieri pentru lămurirea cauzei sub toate aspectele sale și dispunerea de măsuri legale. Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități infracționale, sub aspectul comiterii infracțiunii de „efectuarea de operațiuni cu articole pirotehnice, fără drept”, faptă prevăzută și pedepsită de art. 37, din Legea nr. 126/1995, privind regimul materiilor explozive.

Acțiunile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale și al jandarmilor din cadrul I.J.J. Vâlcea.



Ce pedeapsă riscă cei care sunt prinși cu petarde?

„În contextul apariției pe piața românească a articolelor pirotehnice de tip petardă, încadrate în categoria P1, facem precizarea că acestea nu sunt destinate a fi folosite în scop de divertisment, utilizarea lor fiind permisă în cazuri deosebite, de persoanele aflate în pericol, pentru a îndepărta animalele agresive sau sălbatice, de către fermieri sau alte categorii profesionale care utilizează aceste articole pirotehnice în scop tehnic. În fapt, aceste articole pirotehnice anterior erau încadrate în categoriile de risc F2 și F3, fiind destinate uzului profesional datorită periculozității deosebite, iar ulterior au fost certificate pentru introducere pe piață pe baza scopului declarat (combaterea atacului animalelor sălbatice). Reamintim cetăţenilor faptul că, orice operaţiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la trei luni la un an!”, se arată într-un comunicat de presă transmis de către reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea.

• Material realizat cu sprijinul IPJ Vâlcea