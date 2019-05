Cum va fi sezonul următor de ski la Voineasa!?

În urmă cu ceva vreme, ministrul Turismului a inspectat stadiul proiectului privind dezvoltarea infra­struc­turii de agrement în staţiunea Voineasa, prilej cu care a anunțat și plata ultimei tranșe necesare finalizării acestuia. „Din acest moment, ministerul s-a achitat de orice obligație financiară, este rândul autorităților locale să finalizeze construc­țiile în așa fel încât Voineasa să devină ceea ce am sperat cu toții, un domeniu schiabil de care să se bucure turiștii, în condiții de siguranță și confort. Am deblocat un proiect început în urmă cu 10 ani, este o investiție mult prea importantă pentru a o lăsa în același stadiu în care am găsit-o, pierdută printre responsabilități aruncate de la unii la alții. Important este că din sezonul viitor turiștii vor avea la dispoziție o pârtie modernă, cu tot confortul de rigoare, de la parcare, la tot felul de activități de agre­ment”, a declarat Bogdan Trif. Trebuie spus, deci, că Ministerul Turismului a inițiat deja procedurile pentru plata ultimei tranșe necesare proiectului, în valoare de 1,075 milioane de lei. Pentru proiectul privind dezvoltarea infrastructurii de agrement în staţiunea Voineasa, minis­terul a plătit în total 106 milioane de lei.

