Cum sa decorezi cu atentie brazi de Craciun?

In functie de dorintele voastre, aranjati globuri de Craciun lucioase si opace, in culori uni sau cu modele, precum si coronite de Craciun care sa le insoteasca. Ramaneti la traditie cu un Craciun in culori de rosu si auriu sau rosu si alb.

Daca va doriti un decor mai original, astazi totul este permis in ceea ce priveste stilul si culoarea. Pentru a va oferi inspiratie, descoperiti toate starile noastre de Craciun. Adaugati o nota amuzanta cu mici personaje suspendate, cum ar fi un om de zapada, Mos Craciun sau mici spiridusi pe o sanie.

Brad de Craciun ieftin din plastic, cu zapada artificiala, sau cu LED-uri sau lanturi luminoase, chiar si zapada care cade. Exista brazi de Craciun pentru toate gusturile. Cu sau fara decoratiuni, mai mult sau mai putin asemanator cu un brad natural, iata toate sfaturile noastre pentru a alege un brad de Craciun artificial frumos dar totusi si de buna calitate care sa va completeze decorul.

Ce brad de Craciun artificial sa alegeti?

Exista o gama larga de brazi de Craciun artificiali. Disponibile pentru toate gusturile si marimile, aceste produse sunt disponibile in variantele traditionale de brad artificial de Craciun. Mai realiste, de la bradul artificial alb de Craciun la modelul cu efect de zapada.

Mai elegant, bradul artificial de Craciun cu lumini incorporate are deja toate decoratiunile integrate. Din nou, exista o gama larga de stiluri. Puteti juca cartea sobrietatii cu un brad de Craciun foarte realist si preaprins. Pe aceasta nu este nevoie sa adaugati ghirlande luminoase. Bradul intermitent sau fix consta intr-o iluminare fixa cu LED alb cald sau alb rece, in functie de gustul vostru, pentru un Craciun magic. Bradul de Craciun, ale carui ramuri sunt realizate din fibre optice, proiecteaza lumina alba sau multicolora la capetele sale. Cei carora le place efectul de zapada il pot combina cu bradul alb luminat.

Bradul de Craciun gol este disponibil in diferite modele. Bradul de Craciun inalt si subtire, ideal pentru spatiile mici, ofera un aspect modern si original, in timp ce bradul clasic si stufos asteapta doar sa fie decorat. Acest tip de brad artificial de Craciun este format din mai multe parti care se intrepatrund si o baza metalica. Odata ce cele trei parti ale trunchiului au fost unite, pur si simplu agatati si ajustati ramurile din PVC pentru a da forma bradului.

Un brad luminat

Un brad luminat evita nevoia de ghirlande electrice, care pot fi plictisitoare. Gata cu cablurile electrice inestetice care va strica decorul! In prezent, exista brazi artificiali decorati cu lumini sau cu LED-uri, in general cu mai multe moduri de iluminare: continuu, intermitent, in scadere. O alta posibilitate este un brad din fibra optica, care isi schimba constant culoarea si consuma foarte putina energie.

Oricare ar fi bradul artificial pe care il alegeti, dupa ce se termina festivitatile, pastrati-l in ambalajul original sau inveliti-l in folie cu bule. In acest fel, puteti astepta cu nerabdare sa o revedeti in anul urmator!