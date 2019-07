Continuă investițiile în Băile Olănești

În plin sezon estival, continuă investițiile in localitatea păstorită de edilul Sorin Vasilache. Într-un oraș plin de turiști, cu resurse minerale ce duc la tratarea diferitelor afecțiuni, autoritățile publice locale au amenajat câteva zone, plantând flori, reabilitând străzile. În plus, in baza unui proiect derulat de Primăria Băile Olăneștiși CJ Vâlcea, în valoare de 3,1 milioane lei, în zona DJ 654 Cheia – Iezer – Pahomie se introduce apa și apa uzată. Lucrarea a demarat în 2015, fiind realizată pe POS Mediu, în colaborare cu ADI Apă Vâlcea. Zona va fi conectată 100% la apă și canalizare.

