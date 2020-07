Consiliul Județean sare în ajutorul angajaților DGASPC blocați de COVID la locul de muncă: „Nu îi lăsăm pe oameni la greu!”

Sună mesajul ferm al președintelui Constantin Rădulescu

Creșterea aproape explozivă a cazurilor de Coronavirus în unitățile Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea obligă Consiliul Județean să adopte măsuri urgente.

În acest sens, Constantin Rădulescu, liderul legislativului județean a anunțat: „Din păcate, la ora actuală, nu avem nici o reglementare clară și nici bani alocați, din partea Guvernului, pentru cheltuielile cu cazarea și hrana angajaților DGASPC Vâlcea. Din cauza faptului că se întârzie să se ia o decizie în acest sens, am hotărât să convoc o ședință extraordinară de Consiliu Județean pentru a promova această problemă. Vom aloca, din bugetul propriu al județului, fonduri pentru acoperirea cheltuielilor cu hrana salariaților izolați preventiv la locul de muncă. Să vă fie foarte clar: nu îi lăsăm pe oameni la greu!”.

„De altfel, noi am avut o ședință de Consiliu Județean, în care am alocat aprobarea sumei de 544.000 lei, pentru decontarea cheltuielilor cu alocația de hrană și indemnizația de cazare pentru personalul din serviciile sociale publice și private, aflat în izolare preventivă la locul de muncă. Totodată, numai în luna iulie, am deschis credite bugetare pentru bunuri și servicii în valoare de 1.000.000 lei, din care se pot achiziționa și materiale sanitare, materiale de protecție, dezinfectanți etc.”, a mai punctat Constantin Rădulescu.

• Material realizat cu sprijinul Biroului de Presă al CJ Vâlcea