„Conflictul Liceelor”, în linie dreaptă pentru marele premiu de 1500 de Euro

• anul acesta, 8 licee se vor întrece în cele cinci probe ale competiției • două provocări – dans și popularitate – sunt cunoscute dinainte, celelalte trei sunt interactive și vor fi secrete până în seara evenimentului

Ce poate fii mai constructiv dar și senzațional decât implicarea liceenilor în activități cu caracter de spectacol? Acest lucru este foarte bine evidențiat în cadrul Conflictului Liceelor®, cea mai mare competiție de dans între licee care se desfășoară în Rm. Vâlcea.

Cu o vechime de 12 ani de zile, Conflictul Liceelor® se„ instalează” în fiecare an pe scena “Tao the Club” unde 10 licee se confruntă pentru premiul cel mare în valoare de 1500 de euro. Primăvara aceasta, începând cu 16 martie, cele mai bune licee vor deschide în cadrul “Galei Laureaților” cel de-al 12-lea sezon. Câștigătoarea sezonului 11, echipa Liceului Sanitar “Antim Ivireanul”, împreuna cu finaliștii Economic, Mircea cel Bătrân și Lahovari vă așteaptă la ora 21:00 la club Tao pentru un spectacol de senzație.

Competiția “Conflictul Liceelor®” a luat naștere în anul 2007 la Râmnicu Vâlcea și a căpătat rapid notorietate în rândul adolescenților datorită pasiunii concurenților pentru dans, a ideii de a urca pe scenă, dar și a premiilor tentante.

Anul acesta ne vor încânta cu prezența 8 licee care își vor demonstra îndemânarea, coordonarea și aptitudinile coregrafice în cele 5 probe ale competiției. Cea mai importantă dintre ele este proba de dans unde participanții trebuie să pregătească o coregrafie de maximum zece minute. Ultima probă este de popularitate și câștigă echipa care are mai mulți susținători. Celelalte trei probe sunt interactive și sunt păstrate secrete până în seara evenimentului. Juriul este format din reprezentați ai liceelor participante, propuși de către căpitanii echipelor. Fiecare echipă trebuie să participe pe rând la toate fazele concursului.

Desfășurătorul concursul este unul simplu, format din 5 etape. Pentru început liceele se vor confrunta în faza grupelor, câștigătorii vor trece în faza semifinalelor întâi, apoi urmează faza celei de-a doua semifinale si nu în ultimul rând finala, unde se vor confrunta cele mai bune licee ale sezonului. Acest concurs-spectacol este o șansă pentru tinerele talente să se afirme și să își dezvolte pasiunea pentru dans formându-și experiența necesară în acest domeniu. Prin această competiție participanții își pun la încercare spiritul de echipă și rezistența ajutându-i în dezvoltarea lor din toate punctele de vedere. Conflictul Liceelor® reprezintă artă și pasiune împletită cu munca desăvârșită.