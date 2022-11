Concluziile singurului eveniment internaţional vâlcean în pragul celor 30 ani:

„HERVEX abia dacă şi-a reîncălzit motoarele”

Ediţia din acest an a evenimentului-simbol al Camerei de Comerţ şi Industrie Vâlcea, analizată de Gheorghe Rizoiu, directorul general

După cum vă anunţam şi în ediţiile noastre precedente, între 9-10 noiembrie 2022, Băile Govora au găzduit ediţia cu numărul 26 a HERVEX – Conferința internaţională de hidraulică, pneumatică, elemente de etanşare, mecanică fină, scule, dispozitive şi echipamente electronice specifice, mecatronică.

Conferințele științifice, prezentările, discuțiile asupra tendințelor inovative din Fluid Power, workshop-urile și dezbaterile tematice au revenit în agenda CCI Vâlcea iar reprezentanți ai domeniu (oameni de știință, producători, comercianți și utilizatori, ingineri, designeri, manageri implicați în proiectarea, instalarea, întreținerea sau repararea mașinilor și echipamentelor alimentate cu sisteme hidraulice și pneumatice de la o gamă largă de piețe cum ar fi construcții, agricultură, industria prelucrătoare, industria minieră, cherestea, alte tipuri de echipamente grele, industria alimentară și de ambalare, precum și întreținerea, repararea și operarea instalațiilor) din Polonia, Republica Moldova și Canada au ajuns în staţiunea vâlceană pentru cele două zile ale evenimentului organizat de Institutul de Cercetări pentru Hidraulică și Pneumatică INOE 2000-IHP, București, și Camera de Comerț și Industrie Vâlcea, în parteneriat cu Universitatea Tehnică din Wroclaw, Polonia, Universitatea Tehnică din Chișinău, Republica Moldova, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea Politehnica din Timișoara și Universitatea Politehnică din București și Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Mașini și Instalații Destinate Agriculturii și Industriei Alimentare – INMA București.

Gheorghe Rizoiu, directorul general CCI Vâlcea, organizatorul vâlcean evenimentului, trage concluziile:

„Reluarea HERVEX după anii de pandemie a decurs bine. Nu o spun doar eu, ci aceasta fost reacţia majorităţii participanţilor. Faptul că durata acestei ediţii a fost de doar două zile, faţă de trei ca-n trecut, pe unii i-a surprins, pe alţii i-a nemulţumit, mă refer aici la cei ale căror lucrări nu au mai putut fi prezentate în detaliu sau chiar deloc… Cred că acesta este minusul pe care mi-l asum, ca organizator pentru că invitaţia noastră a fost primită cu un entuziasm neaşteptat de mare. În organizarea HERVEX, am luat legătura şi cu o parte dintre seniorii conferinţei, cei care s-au numărat printre iniţiatori şi care s-au retras între timp şi care şi-au manifestat dorinţa de veni. N-am reuşit anul acesta să-i aducem, dar pentru ediţia de anul viitor, când se vor împlini 30 ani de la prima ediţie, vă garantez că situaţia va fi cu totul alta. Tot de la ediţia următoare, trebuie să revenim şi la componenta de elevi, studenţi, masteranzi şi doctoranzi. Cele trei zile, durata tradiţională a HERVEX, era gândită tocmai pentru atelierele deschise elevilor. În anii trecuţi, unul dintre partenerii noştri, ICSI, ne-a ajutat enorm să le arătăm elevilor ce înseamnă tehnica, de fapt, pentru cei care vor să se ducă mai departe la Politehnică. Câte lucruri deştepte, câte ţinte de viitor pot atinge dacă îmbrăţişează o carieră tehnică! Chiar dacă este o mândrie pentru CCI Vâlcea, HERVEX este şi o oarecare durere pentru faptul că a rămas cam singurul eveniment internaţional care a supravieţuit în acest judeţ dar şi pentru că acest gen de manifestări tehnico-ştiinţifice erau apanajul universităţilor care, din motive pe care nu le cunosc, au abandonat această tradiţie. În trecut, participa chiar Academia Tehnică Militară iar, de la anul, luăm în calcul să invităm şi Centrul de Pregătire «Panait Donici». Ca o concluzie, HERVEX abia dacă şi-a reîncălzit motoarele”.