Comunicat de presă Luna cadourilor la “Casa Pinocchio” a început cu daruri de la CIECH Soda România

Luna cadourilor a început cu daruri pentru copiii găzduiți în centrul de plasament „Casa Pinocchio”. În săptămâna lui Moș Nicolae, cei 19 copii ai centrului din Băbeni, Vâlcea, au primit dulciuri, cărți și CD-uri care conțin colinde, înmânate direct de membrii echipei CIECH Soda România. Copiii de la centrul din Băbeni sunt vizitați de fiecare dată, în prag de sărbători și nu numai, de către reprezentanții companiei poloneze, care au făcut o tradiție din aceste activități. Parteneriatul, aflat deja la al cincilea an, a devenit unul de succes și a reușit, de-a lungul timpului, să atragă atenția asupra necesităților centrului, ceea ce a stârnit interesul mai multor parteneri locali, inclusiv al autorităților. „Suntem bucuroși că și în pragul acestor sărbători am putut fi prezenți, cu daruri, la Casa Pinocchio. În septembrie am fost alături de ei, la începutul anului școlar, iar acum, venim în întâmpinarea lui Moș Nicolae. Sprijinul pentru acești copii minunați nu este niciodată prea mult, iar fiecare ajutor în plus, venit de la ceilalți, este pentru binele lor. Suntem extrem de încântați să vedem că acțiunile noastre, derulate de ani de zile, au avut ecou, iar acum, Casa Pinocchio beneficiază de suportul mai multor parteneri. Cred astfel de activități ar trebui derulate în fiecare comunitate din țară, acolo unde sunt copii care au nevoie de sprijin”, a declarat Witold Urbanowski, directorul general al CIECH Soda România.

Datorită proiectelor susținute de diferiți parteneri locali, Casa Pinocchio le asigură copiilor găzduiți un mediu bazat pe valori, acces la activități educative și recreative și nu în ultimul rând o șansă în viitor. Producătorul de sodă din Vâlcea a pus bazele parteneriatului cu cei de la Casa Pinocchio în 2015, atunci când au fost investiți, prin fundația deținută de acționarul Grupului CIECH, circa 35.000 dolari în renovare și îmbunătățirea condițiilor de trai de la centrul din Băbeni. Proiectul a fost derulat cu ajutorul echipei CIECH Soda România.

Pe lângă un sprijin anual de circa 12.000 de lei, din partea CIECH Soda România, angajații companiei contribuie și ei la activitățile de la Casa Pinocchio cu diferite donații sau acțiuni de voluntariat. Cu toate că, în prezent, CIECH Soda România trece printr-o perioadă de grea încercare, compania a reușit să fie alături de acești copii și în acest an. Reamintim că începând cu 18 septembrie fabrica de sodă calcinată se află în stand-by, în lipsa alimentării cu abur industrial, la un nivel optim și un preț corect, de către unicul său furnizor.