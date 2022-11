COMUNA DĂEȘTI, EXEMPLU POZITIV dat de premierul Ciucă

Email the Author

Unul dintre aceste proiecte privește modernizarea drumurilor de interes local din comuna vâlceană Dăești. Deschiderea acestei finanțări în valoare de 6 milioane de lei este o dovadă a interesului și competenței dovedite de primarul liberal George Popolan, care a contribuit decisiv la alcătuirea și aprobarea proiectului. „Acesta este un exemplu în plus, pe lângă acelea amintite în ultimele săptămâni, al determinării cu care parlamentarii și aleșii locali liberali vâlceni lucrează în beneficiul dezvoltării județului și al creșterii nivelului de trai al concetățenilor. Facem dovada, prin respectarea angajamentelor noastre, că merităm încrederea românilor” , a declarat premierul Nicolae Ciucă.

Guvernul condus de Nicolae Ciucă, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, a deschis luni, 7 noiembrie 2022, finanțarea pentru realizarea a 10 proiecte prevăzute în Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”. Acest program are ca obiectiv modernizarea comunităților locale prin realizarea de investiții în infrastructura locală, drumuri județene și locale, infrastructura de apă și canalizare, stații de epurare a apei, extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale.

