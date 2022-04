Claudia Banu despre discursul lui Volodimir Zelenski în Parlamentul României: „UN MOMENT ISTORIC, un om care scrie istorie”

Luni, 4 aprilie 2022, la orele după-amiezii, președintele ucrainian, Volodimir Zelenski, a vorbit (de la distanță) în Parlamentul României, în fața aleșilor din camerele reunite. Șeful țării din nord-estul României, foarte greu încercată în ultimele cinci săptămâni, și-a continuat turul virtual pe care l-a realizat prin parlamentele mai multor țări de pe planetă cu un discurs scurt, dar cuprinzător în fața senatorilor și deputaților români.

Printre cei care au ascultat cuvintele președintelui Zelenski direct din Parlamentul României s-a aflat și Claudia Mihaela Banu, senator liberal de Vâlcea. Ulterior, prin intermediul paginii sale de socializare, reprezentanta vâlcenilor în Camera Superioară a legislativului a publicat câteva gânduri și imagini, pe care dorim să vi le prezentăm și dumneavoastră, stimați cititori.

„Un moment memorabil în acest mandat, creat în Parlamentul României de un lider autentic, care, de cinci săptămâni, oferă noi dimensiuni pentru ceea ce noi denumim generic demnitate, curaj și patriotism. Am urmărit cu respect pentru curajul dovedit, am privit cu emoție generată de modestia și cuvintele simple ale acestui om. Am simțit deopotrivă tristețe și disperare pentru prezent, dar și speranță pentru viitor. Irpin, Mariupol, Bucha, Odesa, Cernihiv sunt orașe distruse, unde am văzut cu toții dovezi incontestabile ale crimelor de război. România condamnă ferm atrocitățile comise de Armata Rusă și se aliniază oricăror sancțiuni impuse de Uniunea Europeană Rusiei. Vom face tot ce putem ca popor să sprijinim refugiații din Ucraina, iar autoritățile vor manifesta aceeași prietenie și deschidere pentru sprijinirea statului vecin. Glorie Ucrainei! Glorie României! Dumnezeu să ne ocrotească pe toți!”, au fost gândurile Claudiei Banu după discursul președintelui Ucrainei.