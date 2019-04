Clădirea Prefecturii are șanse mari să fie reabilitată

• cel puțin există o promisiune în acest sens de la Guvern

Prefectul județului Vâlcea, Florian Marin, a dorit să pună capăt nenumăratelor discuții legate de starea deplorabilă a clădirii Instituției Prefectului și mai ales a faptului că nu s-a făcut nimic în acest sens.

„Foarte multe discuții, atât în spațiul virtual, cel gazetăresc, dar și printre locuitorii județului și ai municipiului, au creat modul în care arată la exterior clădirea Instituției Prefectului Vâlcea. Au existat opinii diverse, de la simple constatări ale stării clădirii până la ideea că prefectul asistă nepăsător la degradarea continuă a acesteia, fără a face ceva. Înainte de toate, aș vrea să fac doar câteva scurte mențiuni: Instituția Prefectului a întocmit, și după numirea mea în această funcție, documentații de specialitate pentru alocarea de fonduri în vederea reparării clădirii, atât în luna aprilie 2018 cât și în martie 2019. Acestea se adaugă la cele realizate atât de către domnul prefect de la acea dată, Dumitru Nicu Cornoiu, în anul 2015, cât și de către ceilalți prefecți, de-a lungul timpului. Prefectura nu are calitatea de ordonator principal de credite ca să realizeze cu prioritate, din fondurile sale, asemenea lucrări, singura instituție care poate dispune fiind ministerul de resort. Există promisiunea ca, din bugetul acestui an să fie alocată suma necesară reparației clădirii Prefecturii și astfel, în vara/toamna acestui an, să înceapă lucrările”, susține reprezentantul Guvernului în teritoriu, Florian Marin.