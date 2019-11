CINE va fi „urmașul” lui Marin

Ieri, Florian Marin a ținut să transmită un mesaj la încetarea mandatului său, având în vedere că tocmai s-a schimbat culoarea Guvernului. „În scurt timp se va încheia mandatul meu ca prefect al județului Vâlcea. Încă de la începutul mandatului am promis, și îmi place să cred că am reușit, ca întreaga activitate să o desfășor în baza principiilor legalității, transparenței decizionale și al eficienței”, a transmis Marin. După acest anunț, e clar că în PNL Vâlcea se fac calcule și înțelegeri privind acest post. Printre doritorii postului de prefect se numără Mircea Nadolu – fost prefect, Alexandru Dediu – primarul comunei Păușești, Ion Bîzîc – fost primar al orașului Băbeni, Gheorghe Păsat – fost președinte interimar al Consiliului Județean. Un nume apărut fulminant ieri pe piața zvonurilor este cel al lui Dragoș Popescu, tânăr liberal vâlcean care ocupă un post important în „centrala” Agenției de Plăți și Intervenție în Agricultură. Până una alta, liderul liberal Cristian Buican, cel care decide asupra viitorului prefect, ne-a declarat: „Nu am avut timp să mă gândesc, să iau o decizie privind acest lucru. Sunt zile tumultuoase, am alte lucruri de făcut”.

Advertisements