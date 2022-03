Chiar astăzi, PĂRINTELE CHESARIE GHEORGHESCU ar fi împlinit venerabila vârstă de 93 de ani

Email the Author

Email the Author

About Corespondenți Curierul de Vâlcea,

More Stories From Eveniment

„Părintele Chesarie a fost un model de statornicie, trăind în rânduielile monahale timp de 72 de ani. Bucuria vieții mănăstirești a împărtășit-o sutelor de călugări și călugărițe din mănăstirile din eparhiile Râmnicului, Argeșului și Bucureștilor cărora le-a devenit părinte duhovnicesc. A fost un mărturisitor al credinței prin cuvântul rostit în predica sa, dar mai ales prin atitudinea pe care a avut-o pentru apărarea monahismului ortodox” , explica ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului Pe 12 martie 2022, Părintele Chesarie Gheorghescu, personalitate marcantă a Bisericii Ortodoxe Române, ar fi împlinit vârsta de 93 de ani. Dumnezeu l-a chemat însă mai repede la El pe eruditul părinte de la Mănăstirea dintr-un Lemn, la data de 14 iunie 2017 (la vârsta de 88 de ani). Însă, pentru cei care l-am cunoscut și apreciat, Părintele Chesarie a rămas mereu aproape, știind că, acum, ne veghează de undeva de Sus. În rândurile următoare, prezentăm un amplu material ce ne-a fost furnizat de către Monahia Miriam Cărămidaru de la Mănăstirea dintr-un Lemn, material ce expune cele mai însemnate momente (unele fericite, altele foarte grele) din viața Părintelui Chesarie Gheorghescu. * Preacuviosul Părinte Arhim. Dr. Chesarie Gheorghescu, teolog erudit, mărturisitor și luptător împotriva comunismului, a fost și va rămâne o personalitate marcantă a Bisericii Ortodoxe Române. Deși face parte din generația marilor cuvioși părinți contemporani, cum ar fi: P. Cuv. Părinte Arhim. Ilie Cleopa, P. Cuv. Părinte Arhim. Petroniu Tănase, P. Cuv. Părinte Arhim. Arsenie Papacioc, P. Cuv. Părinte Arhim. Justin Pârvu și chiar P. Cuv. Părinte Arsenie Boca ș.a., opinia publică nu știe prea multe despre viața P. Cuv. Părinte Chesarie, născut la 12 martie 1929, pe meleagurile moldovene – Vaslui și intrat în Mânăstirea Cozia – Vâlcea, în 1945, la vârsta de 16 ani. Voi încerca, în acest material, să descriu pe scurt o parte din viața P. Cuv. Sale. Absolvind cu succes Seminarul Teologic de la Mânăstirea Neamț, în anul 1955 intră la Institutul Teologic din București, iar peste un an (1956) este trimis de venerabilul Patriarh Justinian Marina la Academia Teologică de la Moscova, unde, în 1960, devine licențiat în teologie, prezentând la Moscova – Zagorsk teza în limba rusă, la catedra de Teologie Fundamentală și Apologetică. În acea perioadă, comunismul era în vogă atât în Rusia, cât și în România. P. Cuv. Părinte Chesarie, terminând studiile cu rezultate excepționale, având și un sentiment național profund dezvoltat, nemulțumit de măsurile luate de regimul comunist împotriva Bisericii și a monahismului românesc prin Decretul 410 din 1959, înainte de a reveni în țară, la București, a ales un alt traseu spre Occident (Paris, Roma, Praga și Atena) pentru a aduce la cunoștința forurilor superioare de acolo toate atrocitățile care se petreceau în România. Întors în țară, a fost urmărit, apoi arestat de organele de securitate și condamnat la 10 ani + 7 pentru „trădare de patrie” și „literatură interzisă”, fiind supus supliciului în mai multe închisori din țară: Uranus, Jilava, Dej, Gherla etc. După eliberarea din închisoare a dorit, cum era și firesc, să se întoarcă la Mânăstirea Cozia, însă nu a fost primit de autoritățile de atunci pe motiv că Mânăstirea Cozia, monument istoric, este vizitată de turiști români și străini, iar P. Cuv. Părinte Chesarie era considerat de ei o persoană periculoasă. În 1965 a fost expulzat din Cozia, obligându-l să meargă cu domiciliu forțat la Mânăstirea Dintr-un Lemn, unde a fost tot timpul urmărit și marginalizat. Aici, a găsit o atmosferă dezolantă, descurajatoare, majoritatea maicilor erau date afară prin decretul 410, zidurile din fața bisericii de piatră se prăbușeau, iar casa în care a fost primit era o casă veche, tenebroasă, cu obloane la geamuri și la uși. Totul era inert. Neavând alternativă, a trebuit să se obișnuiască încercând să facă câte ceva. A reușit astfel încât Mânăstirea Dintr-un Lemn devenise în scurt timp o mânăstire prosperă din punct de vedere spiritual, dar și administrativ. În casa în care a fost primit a stat până la final, dar cu intermitențe. Între anii 1972-1977 a fost numit profesor de Dogmatică și Studiu Biblic la Seminarul Teologic Special de la Curtea de Argeș, apoi exarh al mânăstirilor din Arhiepiscopia Bucureștilor (1977-1988). La 8 noiembrie 1973 a fost ridicat la rangul de Arhimandrit. Tot în această perioadă, urmează cursurile de doctorat la Institutul Teologic din București, iar la 30 iunie 1980 a obținut titlul de „doctor în teologie”, publicând și susținând binecunoscuta sa teză de doctorat „Învățătura Ortodoxă despre Iconomia Dumnezeiască și Iconomia Bisericească”. În anul 1988 este înlăturat din funcția de exarh de către securitate și este trimis din nou la Mânăstirea Dintr-un Lemn, unde avea domiciliu permanent, dar nefiind primit de autoritățile de aici din motive greu de înțeles, a fost obligat să accepte funcția de „stareț” la Mânăstirea Curtea de Argeș, unde Î.P.S. Părinte Arhiepiscop Calinic Argeșeanul, atunci Episcop Vicar de Rm. Vâlcea, l-a protejat în mod creștinesc și părintesc. Faptul că avea studii superioare și nu a cedat presiunilor din partea sistemului comunist pentru a colabora cu ei, dimpotrivă a luptat cu fermitate pentru monahism și apărarea dreptei credințe, aceste lucruri au deranjat foarte mult încât organele de securitate au avut grijă să-l țină cât mai izolat, pentru a nu fi cunoscut. Preacuviosul Părinte Chesarie, opunând o rezistență tenace, a înfruntat cu succes opoziția ostilă a comunismului, însă noi ajungem foarte greu să înțelegem suferința mărturisitorilor la adevărata ei dimensiune. În cele mai aprigi timpuri ale comunismului de groază și nesiguranță, P. Cuv. Părinte Chesarie a avut privirea în față, străduindu-se în permanență să fie un monah modest, dar bine orientat, un dascăl iscusit și un mare exarh, rămânând un simbol al monahismului românesc din secolul al XX-lea. În anul 1994 se retrage definitiv la Mânăstirea Dintr-un Lemn, fiind ostracizat cu ostentație și pus sistematic în umbră pentru tot restul vieții. Cu toate vicisitudinile vieții, a reușit să scrie și să publice numeroase studii și articole de specialitate, eseuri teologice apărute în diferite reviste din țară și străinătate. Pe data de 14 iunie 2017, P. Cuv. Părinte Chesarie, slujitor al Bisericii Luptătoare, Mărturisitoare și Mântuitoare, a trecut la cele veșnice în chilia sa din Mânăstirea Dintr-un Lemn, iar pe data de 17 iunie a fost înmormântat cu cinste de către Î.P.S. Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Mormântul său este un loc de pelerinaj, P. Cuv. Părinte Chesarie continuând să-i binecuvânteze pe cei care vin să-i aprindă o lumânare și să-i ceară ajutorul. • Monahia Miriam CĂRĂMIDARU

Right Asides

Caută articole Caută după:

Categorii Categorii Selectează o categorie Abecedar Actualitate Agricultura Anunturi Arhiva PDF Bula al saptamanii Comunicate Cultura Economie Finante publice Fraze Headlines IN MEMORIAM IT MONDEN Politică și Administrație ALDE PC PDL PER PESR PMP PNL PNTCD PP-DD PRU PSD PSRO UNPR Publicitate Anunturi Distribuție Oltenia Ramnicule te iubesc RoStire Social Ambulanta Ceasul rau Eveniment Impact Invatamant ISU Jandarmerie justitie Meridiane Pensionari Politie Sanatate sindicate SMURD Spiritualitate Sport Alte sporturi Atletism Baschet Box Fotbal Handbal Karate Lupte greco-romane Tenis Volei Uncategorized Vitralii Zvonuri

Edeea Solution SRL execută, la standarde calitative ridicate, lucrări de finisaje interior și exterior. Informații la numărul de telefon 0745.775.044



Arhive Selectează luna martie 2022 (87) februarie 2022 (194) ianuarie 2022 (204) decembrie 2021 (163) noiembrie 2021 (210) octombrie 2021 (221) septembrie 2021 (281) august 2021 (197) iulie 2021 (222) iunie 2021 (273) mai 2021 (234) aprilie 2021 (301) martie 2021 (292) februarie 2021 (238) ianuarie 2021 (209) decembrie 2020 (187) noiembrie 2020 (243) octombrie 2020 (256) septembrie 2020 (306) august 2020 (339) iulie 2020 (313) iunie 2020 (302) mai 2020 (219) aprilie 2020 (236) martie 2020 (301) februarie 2020 (234) ianuarie 2020 (233) decembrie 2019 (212) noiembrie 2019 (291) octombrie 2019 (333) septembrie 2019 (259) august 2019 (179) iulie 2019 (355) iunie 2019 (330) mai 2019 (360) aprilie 2019 (337) martie 2019 (401) februarie 2019 (348) ianuarie 2019 (215) decembrie 2018 (230) noiembrie 2018 (355) octombrie 2018 (357) septembrie 2018 (357) august 2018 (161) iulie 2018 (311) iunie 2018 (291) mai 2018 (325) aprilie 2018 (266) martie 2018 (330) februarie 2018 (301) ianuarie 2018 (269) decembrie 2017 (243) noiembrie 2017 (335) octombrie 2017 (378) septembrie 2017 (380) august 2017 (197) iulie 2017 (354) iunie 2017 (372) mai 2017 (437) aprilie 2017 (366) martie 2017 (467) februarie 2017 (416) ianuarie 2017 (340) decembrie 2016 (300) noiembrie 2016 (396) octombrie 2016 (439) septembrie 2016 (404) august 2016 (210) iulie 2016 (394) iunie 2016 (402) mai 2016 (276) aprilie 2016 (445) martie 2016 (497) februarie 2016 (455) ianuarie 2016 (445) decembrie 2015 (331) noiembrie 2015 (463) octombrie 2015 (442) septembrie 2015 (317) august 2015 (185) iulie 2015 (447) iunie 2015 (457) mai 2015 (445) aprilie 2015 (397) martie 2015 (438) februarie 2015 (407) ianuarie 2015 (350) decembrie 2014 (270) noiembrie 2014 (373) octombrie 2014 (481) septembrie 2014 (267) august 2014 (254) iulie 2014 (635) iunie 2014 (533) mai 2014 (237) aprilie 2014 (377) martie 2014 (544) februarie 2014 (490) ianuarie 2014 (321) decembrie 2013 (498) noiembrie 2013 (453) octombrie 2013 (317) septembrie 2013 (335) august 2013 (255) iulie 2013 (318) iunie 2013 (265) mai 2013 (311) aprilie 2013 (303) martie 2013 (371) februarie 2013 (350) ianuarie 2013 (339) decembrie 2012 (308) noiembrie 2012 (434) octombrie 2012 (498) septembrie 2012 (398) august 2012 (282) iulie 2012 (455) iunie 2012 (290) mai 2012 (389) aprilie 2012 (284) martie 2012 (419) februarie 2012 (443) ianuarie 2012 (394) decembrie 2011 (332) noiembrie 2011 (436) octombrie 2011 (455) septembrie 2011 (431) august 2011 (379) iulie 2011 (361) iunie 2011 (314) mai 2011 (335) aprilie 2011 (356) martie 2011 (218) februarie 2011 (61)

Calendar apariții martie 2022 L Ma Mi J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 « feb.