Chiar acum: Vâlcea află cu cine va juca în grupele Ligii Campionilor

Astăzi, de la ora 19.00, când iubitorii sportului din țara noastră urmăresc cu sufletul la gură meciul din semifinalele Campionatului European de Fotbal Under 21 dintre România și Germania, la Viena, în Austria, se desfășoară tragerile pentru stabilirea configurației grupelor Ligii Campionilor de handbal feminin, sezonul 2019/2020.

Procedura tragerii la sorți a început de puțin timp, urmând să vă comunicăm în timp real numele celor trei adversare pe care SCM Râmnicu Vâlcea le va avea în grupe. Astfel, în urma tragerii la sorții, componența celor patru grupe este următoarea:

A: Metz, Vipers, Podravka, Rail Cargo

B: Rostov-Don,Team Esbjerb, Perla Lublin, CSM București

C: SCM Râmnicu Vâlcea, Buducnost, Bietigheim, Brest Bretagne

D: Gyor, Krim, IK Savehof, echipă câștigătoare a turneului preliminar

UP-DATE:

Adversarele echipei noastre în Grupa C a Ligii Campionilor sunt: Buducnost Podgorica (Muntenegru), Bietigheim (Germania) și Brest Handball (Franța).

