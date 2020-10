Cea mai tristă veste: UN SUBOFIȚER ISU VÂLCEA A MURIT ÎN ACEASTĂ SEARĂ!

În această seară de 26 octombrie, în jurul orei 21.50, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vâlcea au transmis următorul mesaj:

„Plt. Adj. Sef. Banu Gheorghe Romeo, nascut in data de 09.07.1974, angajat ca subofiter operativ principal la data de 01.09.2006 in cadrul Garzii de Interventie Brezoi – Detasamentul de Pompieri Rm. Valcea – ISUJ Valcea, a fost confirmat cu Covid – 19 la data de 13.10.2020. In perioada 13.10.2020 – 26.10.2020 a fost emisa decizia de izolare la domiciliu, iar din cauza prezentarii unor simptome specifice virusului, incepand cu data de 19.10.2020 a fost internat in Spitalul Judetean Valcea, Sectia de Boli Infectioase. In data de 26.10.2020 acesta a fost transferat de la Sectia de Boli Infectioase la UPU Valcea ca urmare a agravarii starii de sanatate, fiind declarat decesul subofiterului la ora 20.00”.

Sincere condoleanțe!