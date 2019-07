Ce spune Gheorghe Piperea despre situația judecătorului Bogdan Mateescu? Scandalul momentului în justiție

La finele săptămânii trecute, scandalul în care vâlceanul din CSM este actor principal a căpătat o nouă dimensiune după ce un site a publicat o varianta explozivă: „Zilele trecute, procurorul-şef adjunct al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, Nicolae Marin (SIIJ), ar fi fost chemat la raport de unii membri ai Secţiei pentru procurori a CSM, au dezvăluit surse din sistemul judiciar, pentru STIRIPESURSE.RO. Potrivit informaţiilor confirmate de STIRIPESURSE.RO din mai multe surse, Nicolae Marin a fost chemat în biroul vicepreşedintelui CSM, Nicolae Solomon (care a participat recent la reuniunea GRECO, unde a înfierat cu mânie proletară SIIJ), aflat la etajul 8 al clădirii în care funcţionează Consiliul. Tema discuţiei ar fi fost, potrivit surselor, dosarul în care SIIJ a cerut redeschiderea urmăririi penale pentru fapte presupus a fi fost săvârşite de judecătorul Bogdan Mateescu, membru CSM, în condiţiile în care a doua zi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie urma să se pronunţe chiar pe respectiva cerere de redeschidere a urmăririi penale. Mai grav, la discuţie ar fi participat şi Bogdan Mateescu, care i-ar fi fost prezentat lui Nicolae Marin ca un prieten şi un aliat al taberei procurorilor din CSM. Cei prezenţi şi-ar fi manifestat indignarea faţă gestul fostului procuror-şef al SIIJ, Gheorghe Stan, care «a îndrăznit» să solicite redeschiderea urmăririi penale în dosarul care îl vizează pe Mateescu, dosar clasat anul trecut de DNA. Conform surselor STIRIPESURSE.RO, adjunc­tul SIIJ a ieşit vizibil afectat de la discuţia din biroul vicepreşedintelui CSM”.

Respectivul site adaugă că potrivit art. 99, litera l) a Legii 303/2004, constituţie abatere disciplinară „imixtiunea în activitatea altui judecător sau procuror”. Mai mult, potrivit art. 75, alin. (2) din aceeaşi lege, „Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii are dreptul, respectiv obligaţia ca, la cerere sau din oficiu să apere procurorii împotriva oricărui act de imixtiune în activitatea profesională sau în legătură cu aceasta care le-ar putea afecta imparţialitatea sau independenţa în dispunerea soluţiilor”.

Pronunţarea ÎCCJ pe cererea de redeschidere a urmăririi penale a fost amânată de trei ori

După cum vă informam și anterior, dosarul redeschis de SIIJ îi vizează, în principal pe Bogdan Mateescu, judecător membru CSM, şi pe tatăl acestuia, Mihai Mateescu, primarul oraşului Băile Govora. „Cercetarea in rem (cu privire la fapte) a fost dechisă în 2015, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, care şi-a declinat în 2016 competenţa către DNA Piteşti. În 2017, după ce Bogdan Mateescu a fost ales reprezentant al judecătoriilor în CSM, structura centrală a DNA a reluat fără explicaţii dosarul de la DNA Piteşti. Pe 21 august 2018, în contextul controlului Inspecţiei Judiciare al DNA, care a vizat dosarele în care au fost anchetaţi magistraţi, procurorul Florentina Mirică ia decizia clasării cauzei. Tatăl judecătorului Mateescu este vizat, printre altele, de suspiciuni de luare de mită în formă continuată, inclusiv de la doi senatori. Bogdan Mateescu este vizat de acuzaţii de complicitate la luare de mită în formă continuată, trafic de influenţă în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată.

Concret, potrivit ordo­nanţei, reprezentanţii unor societăţi comerciale exe­cutante a unor contracte încheiate cu Primăria Băile Govora ar fi efectuat lucrări de modificări în apartamentul proprietate personală a lui Bogdan Mateescu, în schimul favorizării unor societăţi comerciale de către funcţionari publici din cadrul Primăriei Oraşului Băile Govora, în vederea încheierii şi execuţiei unor contracte privind realizarea unor lucrări publice. Mai mult, potrivit ordonanţei, judecătorul ar fi primit de la diverse persoane sume de bani ori alte foloase patrimoniale, pentru ca acesta să intervină pe lângă judecătorii din cadrul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea în vederea adoptării unor soluţii favorabile”, conform STIRIPESURSE.RO.

„Oracolul” Piperea despre cazul Mateescu

Avocatul Gheorghe Piperea este unul dintre cei mai activi „opinioniști” ai rețelelor sociale. De această dată, chiar dacă nu este vorba de insolvențe, se pare ca a picat pe subiect: „Presiuni la adresa SIIJ (secția speciala de ancheta a infracțiunilor magistraților) și chiar la adresa judecătorului de caz din ICCJ (trimis strategic în străinătate, ca să nu se pronunțe asupra cazului pe 28 iunie), ca să nu redeschidă un dosar de corupție. Presiunile sunt de la „colegii” din câmpul tactic, ăia care vituperează contra existenței SIIJ, dar mai ales de la doi membri ai CSM, dintre care unul este chiar fostul inculpat, acum în pericol de a redeveni ce a fost (??!!). O fi știrea «pe surse», dar așa ceva, dacă se întâmplă sau se bănuia la adresa suspecților de serviciu, a penalilor, a ciumei roșii, a vânduților la ruși etc., făcea să bubuie facebook-ul în 10 secunde. Mai ales în lipsa probelor. Știrea «pe surse» are o fracțiune de credibilitate, iar asta este chiar ceea ce le place enoriașilor cultului anti-corupției – zisul membru al CSM a scris recent pe propria pagina de Facebook că se discută la ICCJ redeschiderea unui dosar de corupție contra sa și a tatălui său, dosar care datează de prin 2015. Un alt adevăr este ca, după ce a devenit membru CSM, dosarul care îl privea a fost preluat la o Curte de apel și închis. Chiar și pentru aceste fracțiuni de adevăr, plus multiplele postări pe Facebook și probe aduse de judecători din asociațiile eretice de magistrați sau de judecători – victime ale secției speciale de ancheta din DNA (secție înființată în secret și nelegal de Kovesi, care a deschis sute de dosare și a interceptat mii de magistrați, pentru a-i ține sub control, totul sub ochiul atent al MCV) îmi este clar că SIIJ trebuie să existe. Mai ales că onor CCR a zis că SIIJ nu încalcă nimic din Constituție”.

